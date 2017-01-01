Сейм Польщі ухвалив закони з судової реформи, розкритикованої ЄС

У Євросоюзі вважають, що нові закони можуть підірвати незалежність польської судової системи

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) 8 грудня ухвалив два закони - про Верховний суд та Державну раду судочинства - авторства президента Анджея Дуди, які раніше було піддано критиці у Європейському союзі. Про це повідомляє «Польське радіо». Закон про Верховний суд передбачає можливість розгляду ним надзвичайних скарг на судові



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Сейм Польщі

У Євросоюзі вважають, що нові закони можуть підірвати незалежність польської судової системи

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) 8 грудня ухвалив два закони - про Верховний суд та Державну раду судочинства - авторства президента Анджея Дуди, які раніше було піддано критиці у Європейському союзі.

Про це повідомляє «Польське радіо».

Закон про Верховний суд передбачає можливість розгляду ним надзвичайних скарг на судові вироки, які набули чинності за останні двадцять років. Буде створено Дисциплінарну палату, яка займатиметься дисциплінарними процедурами щодо суддів і представників інших юридичних професій.

Зазначається, що Сейм ухвалив у третьому читанні усі поправки правлячої партії «Право і справедливість» і відхилив, з одним винятком, поправки з боку опозиції.

Закон про Державну раду судочинства передбачає вибір парламентом 15 суддів до ради судочинства, кожний парламентський клуб зможе вказати не більш як 9 кандидатів у члени Державної ради судочинства.

Водночас у випущеній вчора, 8 грудня, щодо Польщі заяві Венеціанської комісії сказано, що сукупний ефект запропонованих реформ до двох законів та нещодавно ухвалених поправок до третього закону «становить серйозний ризик» щодо незалежності «всіх складових» польської судової системи.

Як зазначає видання, тепер законами займатиметься верхня палата парламенту Сенат.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на два законопроекти із трьох - про негайний розпуск Верховного суду і наділення Сейму повноваженнями призначати суддів Національної судової ради. Проте раніше він підписав третій законопроект, за яким Мін'юст Польщі отримав право призначати суддів загальної юрисдикції.

19 липня Єврокомісія заявила, що у разі прийняття судової реформи, яка знищує незалежність судів, проти Польщі можуть бути застосовані санкції.

21 липня більше 100 тисяч поляків вийшли на акції протесту проти судової реформи.

24 липня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв накласти вето на два з трьох законопроектів, що реформують судову систему країни.

26 липня Єврокомісія розпочала дисциплінарне провадження щодо порушення Польщею умов угоди про Євросоюз після підписання президентом Анджеєм Дудою закону про суди загальної юрисдикції.

29 липня Єврокомісія відкрила справу проти Польщі через судову реформу.