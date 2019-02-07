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    Ще один український поїзд до Москви буде ходити рідше

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    <p>В &laquo;Укрзалізниці&raquo; заявили, що оптимізація графіка руху пасажирських поїздів між Україною та Росією пов&rsquo;язана з постійним падінням пасажиропотоку між країнами</p> - Ще один український поїзд до Москви буде ходити рідше

    В «Укрзалізниці» заявили, що оптимізація графіка руху пасажирських поїздів між Україною та Росією пов’язана з постійним падінням пасажиропотоку між країнами

    Зміни у курсуванні поїзда №78/73, 74/73 почнуть діяти з 31 березня

    Ще один поїзд до Російської Федерації змінить періодичність курсування. З 31 березня двогрупний поїзд №78/73, 74/73 Львів – Ковель – Москва курсуватиме по непарних числах місяця замість щодня.

    Про це 7 лютого повідомляє прес-служба АТ «Укрзалізниця».

    «Також з 25 лютого буде зменшено періодичність курсування поїзда №20/19 Харків – Москва. Раніше, з 5 лютого, «Укрзалізниця» вже зменшила періодичність курсування поїздів №24/23 Одеса – Москва та №56/55 Хмельницький – Москва з групою вагонів Москва – Жмеринка», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що оптимізація графіка руху пасажирських поїздів між Україною та Росією пов’язана з постійним падінням пасажиропотоку між країнами. Так, у 2018 році «Укрзалізниця» перевезла в сполученні з Росією 772,9 тис. пасажирів, що майже на 20% менше, ніж у 2017 році.

    В «Укрзалізниці» нагадали, що у 2018 році вже було скасовані прямі поїзди та причіпні вагони прямуванням до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова.

    Раніше повідомлялося, що з весни потяг «чотирьох столиць» може почати ходити до Таллінна.

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