В «Укрзалізниці» заявили, що потяг «чотирьох столиць» почне курсувати до Таллінна



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Поїзд «5 столиць» може поїхати вже навесні

На початку весни потяг «чотирьох столиць» може почати ходити до естонської столиці Таллінна.

Про це повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

Практичні рішення щодо цього були зроблені після чергового раунду переговорів представників залізниць України, Литви та Естонії

«Укрзалізниця» пояснила, що естонська сторона раніше вивчала всю економічну складову проекту, зокрема його рентабельність.

«Свого часу естонська сторона, розглядаючи свою участь у проекті, взяла час на аналіз економічної складової проекту, зокрема його рентабельності. Зі свого боку можемо доповісти, що за період курсування поїзд уже перевіз майже 5 тис. пасажирів, а його населеність складає майже 60 %, що наочно демонструє привабливість нового проекту», – зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

За його словами, з огляду на достатньо гарні показники цього поїзда, з 30 січня цього року збільшено періодичність його курсування. Так, замість одного разу на тиждень тепер поїзд курсує раз на чотири дні.

Наразі «Укрзалізниця», Естонська залізниця та залізниці, через які проходить маршрут цього міжнародного поїзда, вийшли на фінальну стадію переговорів.

«У нас є всі технічні можливості для продовження до Таллінна маршруту поїзда Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига. Розраховуємо, що в перший рейс за таким, подовженим, маршрутом цей поїзд вирушить уже навесні», – розповів Кравцов.

Представники «Естонської залізниці» зазначили, що продовження лінії поїзда чотирьох столиць до Таллінна потрібний їхнім клієнтам, зокрема українським пасажирам, які подорожують до скандинавських країн.

Нагадаємо, що поїзд № 31/32 Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига почав курсувати з 28 вересня 2018 року. Наразі в складі поїзда курсує 10 вагонів, з них 9 купе та 1 вагон класу люкс, у 6-ому вагоні купе діляться на чоловічі та жіночі.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» продовжить формування залізничних сполучень з іноземними державами у 2019 році, зокрема запустить потяги до Берліна та словацького міста Кошице.