«Що ж ти зачіску не зробила?»: Кернес нахамив депутатці від «Слуги народу»
Марія Мезенцева прийшла на сесію Харківської міськради вже у статусі новообраної депутатки
Мер Харкова Геннадій Кернес нахамив новообраній депутатці від «Слуги народу» Марії Мезенцевій, яка була депутатом Харківської міськради і займалася питаннями гендерної рівності.
Під час засідання міськради Кернес дорікнув її за зачіску, коли вона йшла до трибуни в кінці сесії міськради.
«Ми надаємо слово Марії Мезенцевій, але вона хоче подякувати і все...Ну що ти зачіску не зробила, нічого не зробила...», - сказав Кернес.
У свою чергу Мезенцева відповіла, що завжди з зачіскою, і вона у неї натуральна.
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«Ні, я бачив твої ролики – трошки інакше», – додав Кернес.
До слова, нещодавно мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що місто потопає в наркотиках.