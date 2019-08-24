«Що ж ти зачіску не зробила?»: Кернес нахамив депутатці від «Слуги народу»



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Під час засідання міськради Кернес дорікнув Марії Мезенцевій за її зачіску

Марія Мезенцева прийшла на сесію Харківської міськради вже у статусі новообраної депутатки

Мер Харкова Геннадій Кернес нахамив новообраній депутатці від «Слуги народу» Марії Мезенцевій, яка була депутатом Харківської міськради і займалася питаннями гендерної рівності.

Під час засідання міськради Кернес дорікнув її за зачіску, коли вона йшла до трибуни в кінці сесії міськради.

«Ми надаємо слово Марії Мезенцевій, але вона хоче подякувати і все...Ну що ти зачіску не зробила, нічого не зробила...», - сказав Кернес.

У свою чергу Мезенцева відповіла, що завжди з зачіскою, і вона у неї натуральна.

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«Ні, я бачив твої ролики – трошки інакше», – додав Кернес.

До слова, нещодавно мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що місто потопає в наркотиках.