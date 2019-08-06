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    Кернес визнав: Харків тоне у наркотиках

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    Геннадій Кернес стурбований через наркотики в місті&nbsp; - Кернес визнав: Харків тоне у наркотиках
    Геннадій Кернес стурбований через наркотики в місті 

    Мер міста попросив ділитися з ним ідеями, як можна перемогти проблему наркотиків на вулицях

    Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що місто потопає в наркотиках, і поліція не справляється з цією проблемою. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

    «Немає сенсу приховувати: Харків тоне в наркотиках... Люди пишуть сотні адрес «закладок», де йде справжній трафік, незалежно, центр це чи околиця, паркани в адресах, наркомани просто на вулицях жеруть цю погань», - пише мер.

    «Немає сенсу приховувати й інше: поліція не справляється. Я в черговий раз закликаю Головне управління Національної поліції Харківської області відреагувати на вимогу харків'ян», - додав він.

    У зв'язку з цим він попросив ділитися з ним ідеями, як можна перемогти проблему наркотиків на вулицях. «Пропоную тут і зараз починати об'єднуватися, щоб уберегти дітей і не упустити місто. Всі ініціативи, ідеї, як боротися, пропозиції від громадських організацій, молодіжних груп - пишіть мені», - заявив Кернес.

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