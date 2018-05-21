Щохвилини у світі використовують 10 млн пластикових пакетів – ООН

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Пакети

Пластикові пакети знаходили на вершині Евересту, на полярних льодах та навіть у найглибших западинах океану

Люди на Землі кожного року використовують до п’яти трильйонів пластикових пакетів.

Про це повідомляє Організація Об’єднаних Націй.

Згідно з підрахунками, у світі кожної хвилини використовується близько 10 мільйонів таких пакетів.

Пластикові пакети знаходили на вершині Евересту, на полярних льодах та навіть у найглибших западинах океану.

Як додає «Радіо Свобода», понад 40 країн заборонили частково чи повністю, або запровадили податок на використання пластикових пакетів.

До слова, відповідно до останніх оцінок ООН, дві третини людей в світі будуть жити в містах на 2050 рік.