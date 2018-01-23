Східну пуму визнали зниклою з лиця Землі
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Східна пума - підвид пуми (гірського лева)
За хижаком спостерігають з 1938 року, і на даний момент відсутні докази існування тварини
Східна пума виключена з американського Федерального списку диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення, і визнана вимерлою.
Відповідне розпорядження опубліковане в Федеральному реєстрі щоденного журналу уряду США. Документ набуває чинності з 22 лютого.
За хижаком спостерігають з 1938 року, і на даний момент відсутні докази існування де-небудь непоміченої популяції або одиночних представників цього підвиду.
Східна пума - підвид пуми (гірського лева). Проживала на північному сході США і південному сході Канади.
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