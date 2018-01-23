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    Східну пуму визнали зниклою з лиця Землі

    За хижаком спостерігають з 1938 року, і на даний момент відсутні докази існування тварини
    Східна пума виключена з американського Федерального списку диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення, і визнана вимерлою.  Відповідне розпорядження опубліковане в Федеральному реєстрі щоденного журналу уряду США. Документ набуває чинності з 22 лютого. За хижаком спостерігають з 1938 року, і на даний момент відсутні докази
    • Сьогодні, 05:26
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    <p>Східна пума - підвид пуми (гірського лева)</p>

    Східна пума - підвид пуми (гірського лева)

    За хижаком спостерігають з 1938 року, і на даний момент відсутні докази існування тварини

    Східна пума виключена з американського Федерального списку диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення, і визнана вимерлою. 

    Відповідне розпорядження опубліковане в Федеральному реєстрі щоденного журналу уряду США. Документ набуває чинності з 22 лютого.

    За хижаком спостерігають з 1938 року, і на даний момент відсутні докази існування де-небудь непоміченої популяції або одиночних представників цього підвиду.

    Східна пума - підвид пуми (гірського лева). Проживала на північному сході США і південному сході Канади.

    Як повідомляв «Главком», на станції Академік Вернадський в Антарктиді морське слоненя забралося в човен до українських полярників і заснуло у ньому.

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