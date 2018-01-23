Східну пуму визнали зниклою з лиця Землі

За хижаком спостерігають з 1938 року, і на даний момент відсутні докази існування тварини

Східна пума виключена з американського Федерального списку диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення, і визнана вимерлою. Відповідне розпорядження опубліковане в Федеральному реєстрі щоденного журналу уряду США. Документ набуває чинності з 22 лютого. За хижаком спостерігають з 1938 року, і на даний момент відсутні докази