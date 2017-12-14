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    Морське слоненя заснуло у човні українських полярників в Антарктиді

    У човні полярників з України погостювало морське слоненя
    На станції Академік Вернадський в Антарктиді морський слон забрався в човен до українських полярників і заснув у ньому. Про це повідомляє у Twitter Міністерство освіти і науки. Учасник 20-ї полярної експедиції Юрій Отруба сфотографував тварину. «Cвіт облетіло відео, як в Антарктиді пінгвін застрибує в човен австралійських
    • Сьогодні, 00:56
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    Український полярник з морським слоненям
    Український полярник з морським слоненям

    У човні полярників з України погостювало морське слоненя

    На станції Академік Вернадський в Антарктиді морський слон забрався в човен до українських полярників і заснув у ньому.

    Про це повідомляє у Twitter Міністерство освіти і науки.

    Учасник 20-ї полярної експедиції Юрій Отруба сфотографував тварину.

    «Cвіт облетіло відео, як в Антарктиді пінгвін застрибує в човен австралійських дослідників. Але й у човні наших полярників гостювало... морське слоненя», - йдеться у повідомленнні.

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    Морське слоненя заснуло у човні українських полярників в Антарктиді
    Морське слоненя заснуло у човні українських полярників в Антарктиді
    Морське слоненя заснуло у човні українських полярників в Антарктиді
    Морське слоненя заснуло у човні українських полярників в Антарктиді

    До слова, Китай представив план створення Полярного Шовкового шляху в Арктиці.

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    Міністерство освіти і науки українці Антарктида тварини
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