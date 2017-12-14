Морське слоненя заснуло у човні українських полярників в Антарктиді

У човні полярників з України погостювало морське слоненя

На станції Академік Вернадський в Антарктиді морський слон забрався в човен до українських полярників і заснув у ньому. Про це повідомляє у Twitter Міністерство освіти і науки. Учасник 20-ї полярної експедиції Юрій Отруба сфотографував тварину. «Cвіт облетіло відео, як в Антарктиді пінгвін застрибує в човен австралійських



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Український полярник з морським слоненям

У човні полярників з України погостювало морське слоненя

На станції Академік Вернадський в Антарктиді морський слон забрався в човен до українських полярників і заснув у ньому.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство освіти і науки.

Учасник 20-ї полярної експедиції Юрій Отруба сфотографував тварину.

«Cвіт облетіло відео, як в Антарктиді пінгвін застрибує в човен австралійських дослідників. Але й у човні наших полярників гостювало... морське слоненя», - йдеться у повідомленнні.

До слова, Китай представив план створення Полярного Шовкового шляху в Арктиці.