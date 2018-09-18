Шикарний обід Мадуро в Стамбулі викликав протести у Венесуелі



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Ніколас Мадуро і його дружина Сілія потрапили у скандал через обід у Туреччині

87% венесуельців живе за межею бідності

Дорогий обід президента Венесуели Ніколаса Мадуро в стамбульському ресторані «Salt Bae» викликав протести і обурення на батьківщині. Про це повідомляє Reuters.

Очільник Венесуели замовив собі стейк в дорогому турецькому ресторані, повертаючись після візиту в КНР. Проте більша частина населення Венесуели, яка перебуває в важкій економічній кризі, не можуть собі дозволити базових продуктів, в той час як червоне м'ясо взагалі є рідкістю і дефіцитом.

Про обід Ніколаса Мадуро і його дружини Сілії стало відомо після дописів власника мережі ресторанів Нурсета Гокче в Instagram. На одному із відео сам Гокче обслуговує подружжя Мадуро, нарізаючи м'ясо. А на іншому президент Венесуели курить сигари, які він бере із коробки із його ім’ям.

Опозиція розкритикувала таку поведінку Ніколаса Мадуро. Колишній очільник Конгресу Венесуели Джуліо Борхес заявив в Twitter, що президент країни із дружиною насолоджується життям за рахунок пограбування населення. Через важку економічну ситуацію у Венесуелі країну вже покинули 2 млн осіб. За останній рік жителі країни втратили в середньому до 11 кг ваги, а 87% населення перебуває за межею бідності.