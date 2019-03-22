Школяр здійснив героїчний вчинок під час викрадення автобуса з дітьми в Італії



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Школяр Рамі Шехата зателефонував до органів влади по телефону, який встиг заховати Фото: AFP

Прем'єр-міністра Італії попросять надати хлопцеві громадянство за особливі заслуги

Лідер італійського «Руху 5 зірок» Луїджі Ді Майо вважає за необхідне надати громадянство 13-річному хлопцеві, якого назвали героєм за попередження поліції про викрадення його та однокласників водієм автобуса, яке сталося поблизу Мілана.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Луїджі Ді Майо заявив, що школяр Рамі Шехата «ризикував своїм життям, щоб врятувати життя своїх однокласників», і що він попросить прем'єр-міністра Італії надати хлопцеві громадянство за особливі заслуги.

Зазначається, що батько хлопця емігрував з Єгипту в 2001 році, а сам Рамі народився в Італії. Школяр надав допомогу в порятунку своїх однокласників. Він зателефонував до органів влади по телефону, який встиг заховати. Перед тим водій-викрадач забрав у дітей всі мобільні телефони.

Співробітники правоохоронних органів зупинили автобус під Міланом і звільнили 51 дитину та їхніх супроводжуючих, перш ніж водій підпалив автобус.

Водієм автобуса виявився 47-річний Усейну Су, громадянин Італії сенегальського походження. Він заявив, що підпалив автобус школярів, щоб «зупинити смерті у Середземному морі».

В результаті інциденту 12 дітей і двоє дорослих отруїлися димом, їх забрали до лікарні.

Джерело: Європейська правда