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    У світі

    В Італії водій викрав і спалив шкільний автобус

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    12 дітей і двоє дорослих отруїлися димом і були госпіталізовані - В Італії водій викрав і спалив шкільний автобус
    12 дітей і двоє дорослих отруїлися димом і були госпіталізовані

    Водій протестував проти загибелі мігрантів, які намагаються дістатися з Африки в Європу

    В Італії водій навмисне підпалив шкільний автобус, в якому віз понад півсотні дітей на екскурсію. Про це повідомляє агентство ANSA.

    Як зазначається, інцидент стався вранці 20 березня поблизу Мілана.

    За даними ЗМІ, 47-річний виходець із Сенегалу Усейну Су захопив автобус у середній школі муніципалітету Крему, де був 51 школяр.

    «Водій заявив, що збирається вбити себе», - йдеться у повідомленні.

    У районі муніципалітету Сан-Донато-Міланезе, він зупинив машину, вигнав дітей, облив сидіння пальним і підпалив.

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    Свій вчинок Усейну назвав протестом проти загибелі мігрантів, які намагаються дістатися з Африки в Європу через Середземне море.

    «Я хотів зупинити це. Смерті в Середземному морі мають припинитися» - заявив палій поліцейським.

    Внаслідок того, що сталося, 12 дітей і двоє дорослих отруїлися димом і були госпіталізовані. На місце події прибули вертоліт, 11 «швидких», пожежники і карабінери.

    Як повідомлялося, у США ув'язнений в наручниках викрав поліцейське авто і взяв заручницю. Зловмисник з закутими за спиною руками забрався в поліцейське авто і викрав його, поки копи поруч допитували жертву викрадення.

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