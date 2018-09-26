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    Шлях до української автокефалії незворотний - Константинопольський екзарх

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    Шлях до української автокефалії незворотний - Константинопольський екзарх

    На думку архієпископа Памфілійського, мільйони українців «мають канонічне право на свою Помісну Церкву»

    Один з екзархів Константинополя в Києві, архієпископ Памфілійський Данило вважає, що шлях до української автокефалії є незворотним.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Щодо майбутнього святої Православної Церкви в Україні, ми вже живемо в цьому майбутньому. Шлях до автокефалії незворотний», - зазначив архієпископ.

    На думку екзарха, мільйони українців «мають канонічне право на свою помісну церкву, яка вільно володіє своєю рідною мовою, живе традиціями батьків і матерів Київської Русі-України, шануючи святі зусилля духовенства та вірян, які пережили заслання і були проголошені «незручними» або навіть замучені режимами минулого».

    У контексті різних інтерпретацій історії передання Київської митрополії Московському патріархату архієпископ Данило відзначив служіння «істинного пастиря, який піклується про своє стадо» і готовий залишити більшість овець, щоб «знайти й повернути тих, хто, можливо, блукає».

    На думку екзарха, сьогодні «єдиним пастирем, який показав нам здатність діяти, згідно з Писанням Господа», є патріарх Варфоломій.

    Раніше повідомлялося, що  президент Петро Порошенко на зустрічі з представниками української громади в США наголосив на важливості отримання Українською православною церквою Томосу про автокефалію.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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