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    Шостий президент підписав свій перший закон

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    Шостий президент підписав свій перший закон

    Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто 21 червня

    Президент України Володимир Зеленський підписав свій перший закон.

    Інформація про підписання закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання відпустки усиновлювачам при усиновленні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування (№ 6350), з’явилася на Facebook команди Зеленського. Там був розміщений відеоролик про те, як глава Адміністрації президента Андрій Богдан передає документ на підпис главі держави.

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    Крім того, в інформаційній картці законопроекту на сайті Верховної Ради міститься інформація, що законопроект був повернутий до парламенту з підписом президента 19 червня.

    Документом передбачено, що працівникам, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв’язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів ― при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

    Відпустка надається за умови, що заява про надання відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.

    У разі усиновлення дитини (дітей) подружжям зазначені відпустки надаються одному з подружжя на їхній розсуд.

    Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто 21 червня.

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    діти закон Володимир Зеленський президент Андрій Богдан піклування
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