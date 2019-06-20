Порошенко пояснив, чому вирішив не йти з політики



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Петро Порошенко на з’їзді «Європейської солідарності»

Експрезидент визнав, що розглядав варіант завершення політичної діяльності

П’ятий президент України Петро Порошенко зізнався в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому», що розглядав варіант завершення політичної діяльності та розповів, чому вирішив залишитися у політиці.

Відповідаючи на питання, чи розглядав він після поразки рішення відійти від політики і подивитися на неї збоку, Порошенко відповів: «Очевидно, що розглядав».

«Якби я не бачив небезпеки реваншу – я б не мав жодної мотивації очолювати цей політичний процес», - наголосив він.

При цьому експрезидент додав, що багато чого в останні місяці переосмислив і поставився з повагою до вибору українського народу.

Як раніше заявив Порошенко, він залишається у політиці для захисту європейського та євроатлантичного курсу України.

«У тому, щоб захистити європейський та євроатлантичний курс України, вбачаю для себе головний сенс і мотивацію залишатися в політиці і після того, як невдовзі складу повноваження президента України», - сказав Порошенко.

За його словами, ЄС і НАТО є запорукою єдності і безпеки на нашому континенті, а також є гарантією національної безпеки України та безпеки кожного українського громадянина.

«У європейській цивілізації ми бачимо корені своєї ідентичності. Мета путінського контролю над історією відверто проголошена. Він хоче відновити російську імперію і розчинити українців в «едином народе», неначе в сірчаній кислоті», - підкреслив п'ятий президент.

Нагадаємо, 9 червня 2019 партія «Європейська Солідарність», яку очолив Петро Порошенко провела з’їзд, на якому затвердила програму та оголосила першу десятку кандидатів в депутати.

30 квітня Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати виборів після підрахунку всіх протоколів з мокрими печатками. Переможцем визнаний Володимир Зеленський, за нього проголосували 13 541 528 виборців (73,22%). За Петра Порошенка - 4 522 450 (24,45%).