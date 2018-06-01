Шпигуну Єжову планують подовжити арешт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станіслав Єжов у суді

Розгляд клопотання призначено на 1 червня на 12:00

У п’ятницю, 1 червня, у Шевченківському районному суді міста Києва відбудеться розгляд клопотання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою екс-заступника керівника протоколу прем'єр-міністра України Станіслава Єжова, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

Про це повідомляється на сторінці суду у соцмережі Facebook.

«На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Єжова С.С.- підозрюваного за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що розгляд клопотання призначено на 1 червня о 12:00.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна. Підозрюваного затримали 20 грудня 2017 року. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

21 грудня 2017 року Єжову було оголошено про підозру.