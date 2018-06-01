  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Шпигуну Єжову планують подовжити арешт

    • Розсилка
    <span>Станіслав Єжов у суді</span> - Шпигуну Єжову планують подовжити арешт
    Станіслав Єжов у суді

    Розгляд клопотання призначено на 1 червня на 12:00

    У п’ятницю, 1 червня, у Шевченківському районному суді міста Києва відбудеться розгляд клопотання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою екс-заступника керівника протоколу прем'єр-міністра України Станіслава Єжова, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. 

    Про це повідомляється на сторінці суду у соцмережі Facebook.

    «На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Єжова С.С.- підозрюваного за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що розгляд клопотання призначено на 1 червня о 12:00.

    Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України виявила в Кабінеті міністрів російського шпигуна. Підозрюваного затримали 20 грудня 2017 року. Він працював особистим перекладачем прем'єра Гройсмана.

    Гройсман підтвердив, що у секретаріаті Кабміну виявили іноземного шпигуна і подякував працівникам СБУ за професійність та пильність.

    21 грудня 2017 року Єжову було оголошено про підозру.

    Читайте також
    Росія Володимир Гройсман СБУ Київ суд Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ