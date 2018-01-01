Штаб АТО: бойовики зривають «тишу» – гатять зі 120-мм мінометів, є поранені

Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні угрупування здійснили три обстріли позицій Збройних Сил України

Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На донецькому напрямку противник, за темної пори доби, застосував



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Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні угрупування здійснили три обстріли позицій Збройних Сил України

Російсько-окупаційні війська продовжують зривати домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілювати із забороненого Мінськими домовленостями озброєння позиції Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На донецькому напрямку противник, за темної пори доби, застосував 120-мм міномети і випустив три міни цього калібру по оборонцях населеного пункту Водяне на Приазов’ї.

На луганському напрямку, з гранатометів і великокаліберних кулеметів, були обстріляні опорні пункти сил АТО поблизу Луганського, а з міномету калібру 82-мм ворог вів вогонь по захисниках Троїцького.

Загалом, минулої доби, російсько-окупаційні угрупування здійснили три обстріли позицій Збройних Сил України. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

У результаті ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали бойових травмувань. Вони були оперативно доправлені до військового госпіталю. Стан їхнього здоров’я - задовільний.

Як повідомлялося, 15 січня у зоні АТО кількість обстрілів з боку бойовиків зменшилася. Але командування російських окупаційних військ активізувало розвідку позицій сил АТО із застосуванням диверсійно-розвідувальних груп.