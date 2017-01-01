Штаб АТО очікує провокацій біля сіл Гладосове та Травневе

Військові вважають можливими провокації біля сіл Гладосове та Травневе, звільнених кілька днів тому

Штаб антитерористичної операції очікує провокацій на Донецькому напрямку. Про це сказано в повідомленні прес-центру Штабу АТО. «У зв’язку із тим, що сьогодні представники СММ ОБСЄ планують відвідати населені пункти Гладосове та Травневе, штаб АТО очікує провокацій на цьому напрямку від бойовиків НЗФ ОРДЛО», - йдеться у



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Військові вважають можливими провокації біля сіл Гладосове та Травневе, звільнених кілька днів тому

Штаб антитерористичної операції очікує провокацій на Донецькому напрямку. Про це сказано в повідомленні прес-центру Штабу АТО.

«У зв’язку із тим, що сьогодні представники СММ ОБСЄ планують відвідати населені пункти Гладосове та Травневе, штаб АТО очікує провокацій на цьому напрямку від бойовиків НЗФ ОРДЛО», - йдеться у повідомленні на Facebook.

«Ми відслідковуємо ситуацію на цій ділянці лінії зіткнення та інформуватимемо суспільство і світову спільноту про можливі провокації», - додали у прес-центрі.

Нагадаємо, 22 листопада волонтер Юрій Мисягін заявив, що українські військові звільнили кілька селищ. 23 листопада Штаб АТО підтвердив, що окремі підрозділи Збройних сил України на Луганському напрямку покращили тактичне положення. 24 листопада повідомлялося, що мова йшла про звільнення двох сіл Травневе та Гладосове.