Штрафи для власників «євроблях» відтермінували до грудня



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Формально штрафи за «євробляхи» набирають чинності 22 серпня

Штрафи для власників автомобілів на єврономерах відстрочать ще на три місяці. Про це заявив заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка за підсумками наради у Міністерстві інфраструктури.

Зокрема, він зазначив, що президент України Володимир Зеленський вносив до Верховної ради 8 скликання відповідний законопроект, але депутати його не прийняли. Проте пообіцяв, що цей законопроект буде прийнятий Радою 9 скликання.

«Зараз цей закон є пріоритетним, і в перший же день роботи парламенту він буде прийнятий і штрафні санкції будуть відтерміновані. Протягом строку, на який буде відстрочка, - три місяці. Ми напрацюємо новий законопроект, який врегулює порядок розмитнення автомобілів. Тому що існуюче на сьогодні законодавство є недосконалим і в багатьох випадках його ми просто не можемо його реалізувати», - зауважив він.

Своєю чергою, формально штрафи за «євробляхи» набирають чинності 22 серпня, але заступник голови Офісу президента зазначив, що у поліції немає доступу до митних баз, тому вони не можуть знати, чи порушив автомобіль терміни в'їзду або немає. Тобто зупиняти «євробляхи» поліція зупиняти право має, а штрафувати де-факто не може.

«Є технічні проблеми з обміном інформацією між Національною поліцією та митною службою, відповідно немає механізму, який дозволяв би реалізувати в повній мірі застосування штрафів», - зазначив він.