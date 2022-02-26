Швидкість просування військ РФ тимчасово сповільнилася – Міноборони Великої Британії

«Російські сили обходять основні українські населені пункти, залишаючи сили для їхнього оточення та ізоляції»

Міністерство оборони Великої Британії поділилося оновленою розвідувальною інформацією щодо війни в Україні. Відповідна інформація опублікована у Twitter відомства.

За даними британців, швидкість російського наступу «тимчасово сповільнилася», ймовірно, внаслідок «гострих логістичних труднощів та сильного українського опору».

«Російські сили обходять основні українські населені пункти, залишаючи сили для їхнього оточення та ізоляції», – інформує відомство. Також наголошується, що у нічних зіткненнях у Києві, швидше за все, брала участь обмежена кількість заздалегідь розміщених російських диверсійних груп.

«Захоплення Києва залишається головною військовою метою Росії», – вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, у Чернігівській області на в'їзді до одного з міст російські військові передумали йти в наступ та зливають пальне з техніки.