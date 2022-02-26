Передумали йти в наступ: на Чернігівщині російські військові зливають пальне з техніки

Росіяни бояться, що їх знищать

У Чернігівській області на в'їзді до одного з міст російські військові передумали йти в наступ та зливають пальне з техніки. Про це повідомили на сторінці Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.

«На Чернігівщині місцеві мешканці повідомляють, що окупанти на під'їздах до міста спеціально зливають пальне з бензобаків аби не йти на фактично гарантоване знищення Збройними Силами України. Зневіра окупантів зростає погодинно!», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, сьогодні на Харківщині окупанти обстріляли пасажирський автобус.

«5 людей загинуло 6 поранено, усі – жителі Торецької громади. Вони перебували у рейсовому автобусі, який потрапив під обстріл російських окупаційних військ в районі с.Волохів Яр Ізюмського району Харківської області», - повідомив згодом голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

Читайте також: