ЦВК пустила на вибори «двійника» Тимошенко



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Юрія Тимошенка менше місяця тому виключили з «Народного фронту» за «неодноразове порушення дисципліни»

ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти самовисуванця Юрія Володимировича Тимошенка

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти Юрія Тимошенка. Таке рішення члени ЦВК ухвалили 6 лютого.

Двійник лідера партії «Батьківщина» балотуватиметься як самовисуванець, оскільки 17 січня цього року його виключили з фракції «Народний фронт».

Як пояснив керівник фракції Максим Бурбак, таке рішення було ухвалене за втрату зв’язку з депутатською фракцією, неодноразове порушення дисципліни, а також ігнорування рішень фракції, щодо важливих політико-економічних питань.

Як повідомляв «Главком», народний депутат Юрій Тимошенко (на дочасних виборах до ВР переміг у 88 виборчому окрузі від «Народного фронту»).

1 лютого подав електронну декларацію за 2017 рік як кандидат на пост президента.

У сім’ї політика нараховується дві земельні ділянки площами 600 кв. м і 870 кв. м, ще одна земельна ділянка площею 120 кв. м перебуває в оренді; житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами площею 136,8 кв. м і офіс-магазин площею 174,4 кв. м – уся нерухомість розміщена у Коломиї Івано-Франківської області.

Крім того, нардеп Тимошенко орендує квартиру у Києві площею 66,2 кв. м.

У 2017 році дохід сімейства Тимошенків складався із заробітних плат: обранець отримав 238,9 тис. грн, його дружина Зоряна – 31,8 тис. грн.

Також політик вказав 1810 грн стипендії та 490 грн матеріальної допомоги, які одержав його син Нестор.

3 лютого цього року Юрій Тимошенко подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти до ЦВК, а вже 6 лютого його зареєстрували.

Таким чином, поява Юрія Тимошенка може розцінюватися як своєрідна виборча технологія. Адже його прізвище та по-батькові збігаються з ініціалами іншого кандидата у президенти Ю. В. Тимошенко.

Нагадаємо, сьогодні ЦВК також зареєструвала кандидатами у президенти Андрія Новака від партії «Патріот» та Василя Журавльова від партії «Справедливість».

Таким чином наразі зареєстровано 37 кандидатів на посаду глави держави.