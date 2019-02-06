  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    ЦВК пустила на вибори «двійника» Тимошенко

    • Розсилка
    <span>Юрія Тимошенка менше місяця тому виключили з&nbsp;&laquo;Народного фронту&raquo;&nbsp;за &laquo;неодноразове порушення дисципліни&raquo;</span> - ЦВК пустила на вибори «двійника» Тимошенко
    Юрія Тимошенка менше місяця тому виключили з «Народного фронту» за «неодноразове порушення дисципліни»

    ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти самовисуванця Юрія Володимировича Тимошенка

    Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти Юрія Тимошенка. Таке рішення члени ЦВК ухвалили 6 лютого. 

    Двійник лідера партії «Батьківщина» балотуватиметься як самовисуванець, оскільки 17 січня цього року його виключили з фракції «Народний фронт».

    Як пояснив керівник фракції Максим Бурбак, таке рішення було ухвалене за втрату зв’язку з депутатською фракцією, неодноразове порушення дисципліни, а також ігнорування рішень фракції, щодо важливих політико-економічних питань.

    Як повідомляв «Главком», народний депутат Юрій Тимошенко (на дочасних виборах до ВР переміг у 88 виборчому окрузі від «Народного фронту»).

    1 лютого подав електронну декларацію за 2017 рік як кандидат на пост президента.

    У сім’ї політика нараховується дві земельні ділянки площами 600 кв. м і 870 кв. м, ще одна земельна ділянка площею 120 кв. м перебуває в оренді; житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами площею 136,8 кв. м і офіс-магазин площею 174,4 кв. м – уся нерухомість розміщена у Коломиї Івано-Франківської області.

    Крім того, нардеп Тимошенко орендує квартиру у Києві площею 66,2 кв. м.

    Читайте також

    У 2017 році дохід сімейства Тимошенків складався із заробітних плат: обранець отримав 238,9 тис. грн, його дружина Зоряна – 31,8 тис. грн.

    Також політик вказав 1810 грн стипендії та 490 грн матеріальної допомоги, які одержав його син Нестор.

    3 лютого цього року Юрій Тимошенко подав документи на реєстрацію кандидатом у президенти до ЦВК, а вже 6 лютого його зареєстрували.

    Таким чином, поява Юрія Тимошенка може розцінюватися як своєрідна виборча технологія. Адже його прізвище та по-батькові збігаються з ініціалами іншого кандидата у президенти Ю. В. Тимошенко.

    Нагадаємо, сьогодні ЦВК також зареєструвала кандидатами у президенти Андрія Новака від партії «Патріот» та Василя Журавльова від партії «Справедливість».

    Таким чином наразі зареєстровано 37 кандидатів на посаду глави держави.

    Читайте також
    ЦВК Батьківщина вибори нерухомість Народний фронт партії документи будинок дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ