Сільський голова на Херсонщині вимагав хабар у вигляді 70 тонн пшениці



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Сільського голову затримано після передачі йому 30 тонн зерна

Голова сільради за хабар обіцяв не чинити перешкоди в збиранні фермерським господарством врожаю

На Херсонщині у Високопільському районі затримали Зарічненського сільського голову, який вимагав від місцевого фермерського господарства хабар у 70 тонн пшениці (у нинішньому грошовому еквіваленті - 400 тис. гривень) та право на користування 116 гектарами землі.

Про це повідомила у середу військова прокуратура Південного регіону України.

«Військовою прокуратурою Криворізького гарнізону Південного регіону України, в рамках здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, на незаконному збагаченні викрито голову Зарічненьської сільської ради Херсонської області. Встановлено, що вказаний посадовець вимагав у керівників місцевого фермерського господарства неправомірну вигоду у вигляді 70 тонн пшениці загальною вартістю 400 тис. гривень та право користування в сільськогосподарських цілях земельною ділянкою площею 116 гектарів», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у військовій прокуратурі, за цю неправомірну вигоду Зарічненський сільський голова обіцяв не чинити перешкоди в збиранні фермерським господарством врожаю насіння соняшнику.

Голову сільради ради затримано в порядку ст.208 КПК України безпосередньо після передачі йому договорів суборенди вказаної земельної ділянки та частини обумовленої неправомірної вигоди в кількості 30 тонн зерна вартістю 180 тис. гривень.

Проводяться невідкладні слідчі дії. Готуються повідомлення затриманому про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення та клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у середу СБУ затримала чиновника Пенсійного фонду за розкрадання державних коштів.

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