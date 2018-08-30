  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сільський голова на Херсонщині вимагав хабар у вигляді 70 тонн пшениці

    • Розсилка
    <p>Сільського голову затримано після передачі йому 30 тонн зерна</p> - Сільський голова на Херсонщині вимагав хабар у вигляді 70 тонн пшениці

    Сільського голову затримано після передачі йому 30 тонн зерна

    Голова сільради за хабар обіцяв не чинити перешкоди в збиранні фермерським господарством врожаю

    На Херсонщині у Високопільському районі затримали Зарічненського сільського голову, який вимагав від місцевого фермерського господарства хабар у 70 тонн пшениці (у нинішньому грошовому еквіваленті - 400 тис. гривень) та право на користування 116 гектарами землі.

    Про це повідомила у середу військова прокуратура Південного регіону України.

    «Військовою прокуратурою Криворізького гарнізону Південного регіону України, в рамках здійснення процесуального керівництва в кримінальному провадженні спільно зі співробітниками Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, на незаконному збагаченні викрито голову Зарічненьської сільської ради Херсонської області. Встановлено, що вказаний посадовець вимагав у керівників місцевого фермерського господарства неправомірну вигоду у вигляді 70 тонн пшениці загальною вартістю 400 тис. гривень та право користування в сільськогосподарських цілях земельною ділянкою площею 116 гектарів», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначають у військовій прокуратурі, за цю неправомірну вигоду Зарічненський сільський голова обіцяв не чинити перешкоди в збиранні фермерським господарством врожаю насіння соняшнику.

    Голову сільради ради затримано в порядку ст.208 КПК України безпосередньо після передачі йому договорів суборенди вказаної земельної ділянки та частини обумовленої неправомірної вигоди в кількості 30 тонн зерна вартістю 180 тис. гривень.

    Проводяться невідкладні слідчі дії. Готуються повідомлення затриманому про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення та клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

    Нагадаємо, у середу СБУ затримала чиновника Пенсійного фонду за розкрадання державних коштів.

    До слова, 28 серпня у Мелітополі на хабарі зловили прокурора.

    Читайте також
    прокуратура корупція в Україні хабар земля Херсонщина пшениця село
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ