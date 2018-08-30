СБУ затримала чиновника Пенсійного фонду за розкрадання державних коштів



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Чиновник відкривав на підставних осіб карткові рахунки в одному з державних банків

Чиновника Головного управління Пенсійного фонду в Київській області затримали за підозрою в розкраданні державних коштів в особливо великих розмірах.

Про це в середу повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що чиновник відкривав на підставних осіб карткові рахунки в одному з державних банків. Перевіряється також інформація про можливе використання персональних даних мешканців тимчасово окупованих територій України.

«Шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем Пенсійного фонду він вносив банківські реквізити та ідентифікаційні коди «одержувачів» в електронну базу даних пенсійних нарахувань. Після скоєння незаконних виплат він отримував готівку через мережу банкоматів», - повідомили в СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували факт зняття чиновником привласнених грошей.

Чиновнику повідомили про підозру за статтями про шахрайство, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних систем. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 28 серпня у Мелітополі на хабарі зловили прокурора.