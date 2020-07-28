Сільський голова сяде на шість років за «відкат» 56 тис. грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Посадовець вимагав кошти у підприємця, який попросив пришвидшити підписання актів виконаних робіт

Запорізький районний суд визнав винним голову Григорівської сільської ради Сергія Куща в отриманні неправомірної вигоди у великому розмірі (ч.3 ст. 368 КК України ) і призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві власності.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 21 липня.

На початку листопада 2017 року сільський голова підписав з ТОВ «Альфарембудсервіс» договори на придбання і монтаж футбольного поля (загальна вартість 170 тис. грн), дитячого майданчика (грального комплексу) вартістю 189 тис. грн і дитячого спортивного майданчика за 197 тис. грн.

Зважаючи, що спливав бюджетний період і договори знаходились на завершальній стадії, керівник підрядної організації звернувся до сільського голови з проханням підписати акти виконаних робіт до 20 грудня 2017 для того, щоб Державна казначейська служба вчасно здійснила оплату.

Під час зустрічі сільський голова повідомив останньому, що підпише акти виконаних робіт після того, як той дасть хабар на суму 56 тис. грн (це дорівнює 10% від суми укладених трьох договорів).

Передача коштів відбулася 19 грудня в автомобілі посадовця біля будівлі Григорівської сільської ради. На момент викриття правоохоронцями хабар у розмірі 56 тис. грн лежав біля переднього пасажирського сидіння.

На початку березня 2018 року прокурор Запорізької області вручив повідомлення про підозру голові Григорівської сільської ради. Фото з відкритих джерел

У суді сільський голова не визнав вини. За його версією, у квітні 2017 року до нього завітав депутат обласної ради і запитав, чи буде він об`єднуватися з Новоолександрівською сільською радою і запропонував допомогу у будівництві спортивних майданчиків. Однак потім з бюджету Запорізького району надійшла субвенція і відразу з`явився директор «Альфарембудсервіс» і повідомив, що буде займатися їх будівництвом. За словами обвинуваченого, підприємець пропонував йому цінні подарунки, гроші, на що той відмовився і запропонував підписати договори.

Також сільський голова зазначив, що 18 грудня підприємець призначив зустріч біля готелю «Театральний» у Запоріжжі. На це ж місце бізнесмен взяв камеру, яку направив на сільського голову і повідомив, що привіз 56 тис. грн. Поряд були автомобілі і готувалася провокація хабара, вважає обвинувачений.

Наступного дня вони знову домовилися зустрітися. Як сказав обвинувачений, він об`їхав усі майданчики, роботи виконані не були, обладнання не завезено. Підприємець сів у його автомобіль, кинув документи та, як з`ясувалося, під ноги кинув гроші.

Разом з тим, вина обвинуваченого посадовця повністю підтверджується дослідженими під час судового розгляду кримінального провадження доказами. Серед них допити свідків, матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, речові докази.

Доводи захисника обвинуваченого про порушення норм КПК України, що призвели до недопустимості доказів, зібраних на стадії досудового розслідування кримінального провадження, суд вважав надуманими та безпідставними, вони не знайшли свого підтвердження у суді, є способом захисту та спрямовані на ухилення особи від відповідальності за вчинений злочин.

У підсумку суд дійшов думки, що виправлення сільського голови можливе лише в умовах ізоляції від суспільства. Також суд позбавив його позбавленням права на три роки здійснювати функції представників влади та місцевого самоврядування.

Вирок суду може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення. Міру запобіжного заходу обвинуваченому суд залишив у вигляді грошової застави до набрання вироком законної сили.