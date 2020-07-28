Постачальники комунальних послуг почали використовувати радикальний спосіб для стягнення боргів



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Юристи називають діяльність колекторів законною лише за умови коректного спілкування з боржниками

За даними Держслужби статистики, структурам ЖКГ тільки населення заборгувало майже 60 млрд грн

Постачальники комунальних послуг використовують три шляхи для стягнення боргів: через суд, шляхом переконання боржників розрахуватися і найбільш радикальний – за допомогою колекторів. Про це повідомляє видання finanse.ua.

Зазначається, що до послуг колекторів вирішили звернутись через зниження обсягу проплат після заборони Кабміну відключати боржникам комунальні послуги під час карантину.

За даними Держслужби статистики, структурам ЖКГ тільки населення заборгувало майже 60 млрд грн.

Комунальники почали співпрацювати з колекторами – приватними фірмами, які за певні відсотки займаються стягненням боргів.

Співробітник однієї з колекторських компаній Юрій каже, що альтернатива у вигляді подачі позовів до суду вимагає від комунальників матеріальних витрат – сплати держмита, розмір якого залежить від суми боргу. Цей спосіб використовують неохоче, бо справи можуть тягнутися роками, а мито треба внести відразу.

«Ми діємо набагато ефективніше. Якщо борг невеликий – до 10 тис. грн, і недавній, утворився протягом року-двох, а за неплатника взятися щільно, то результат буде вже через місяць. Ми не застосовуємо жодних заходів фізичного впливу, тільки психологічний тиск», – пояснює Юрій.

З його слів, спочатку колектор дізнається телефони боржника, членів його родини і регулярно телефонує, вимагає розплатитися.

«Ставимо «робота» на автодозвін з невідомого номера, він телефонує щохвилини і нагадує про борг. Хтось змінює номер телефону, але для багатьох людей це може призвести до втрати контактів. Тому понад 70% боржників незабаром здаються і вносять гроші, а ми отримуємо свій відсоток», – каже представник колекторської компанії.

Юристи називають діяльність колекторів законною лише за умови коректного спілкування з боржниками.

«Колектори мають право тільки на інформаційне спілкування. Вони можуть нагадувати про борг будь-якими способами – дзвінки, листи, SMS тощо, причому виключно в коректній формі. За грубість, образи, не кажучи вже про спроби фізичного впливу чи заволодіння майном, на них можна подати в суд, і фірму позбавлять ліцензії», – пояснює юрист Володимир Столітній.

В Асоціації водоканалів підтверджують, що окремі водоканали співпрацюють з колекторськими структурами.

«Рішення Кабміну про заборону відключення послуг та нарахування пені зіграло негативну роль. Платежі за воду по Україні впали майже на 10% – з 91,9% в лютому до 82,6% в березні», – розповідає директор Асоціації водоканалів з інформаційної політики Вікторія Яковлєва.

З її слів, відключати споживачам воду водоканал не має права, тому у великих містах – Харкові, Одесі, Львові – можуть почати подавати воду за графіком. Іншої можливості для беззбиткової роботи немає.