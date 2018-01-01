Син Трампа прокоментував пожежу у хмарочосі Trump Tower

Пожежна служба Нью-Йорка підтвердила, що її співробітники знаходяться на місці загоряння в Trump Tower

Син президента США Дональда Трампа Ерік написав у твіттері, що пожежа в Trump Tower була невеликим спалахом електричного походження. Він похвалив міських пожежних, назвавши їх «справжніми героями». Пожежна служба Нью-Йорка підтвердила, що її співробітники знаходяться на місці загоряння в Trump Tower, повідомляє журнал Time.



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Пожежна служба Нью-Йорка підтвердила, що її співробітники знаходяться на місці загоряння в Trump Tower

Син президента США Дональда Трампа Ерік написав у твіттері, що пожежа в Trump Tower була невеликим спалахом електричного походження. Він похвалив міських пожежних, назвавши їх «справжніми героями».

Пожежна служба Нью-Йорка підтвердила, що її співробітники знаходяться на місці загоряння в Trump Tower, повідомляє журнал Time.

У відомстві заявили, що отримали виклик близько 7.00 8 січня. На знімках з вертольота видно пожежників на даху будівлі і дим, що виходить з кута висотки. Ніяких даних про жертви немає. У будівлі знаходяться люксові апартаменти та офіси.

Як повідомлялося, в Нью-Йорку на даху хмарочоса Trump Tower сталася пожежа.