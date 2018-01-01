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    У Нью-Йорку загорівся хмарочос Трампа

    Трампа на момент пожежі в своїй екс-резиденції не було
    У Нью-Йорку почалася пожежа на верхівці хмарочоса Trump Power. Про це повідомляє американський телеканал NBC. Як заявили в поліції, екстрені служби оперативно відреагували на спалах і розпочали ліквідацію пожежі. Евакуація людей з хмарочоса не оголошувалася. Постраждалих в результаті інциденту немає. Самого Трампа на момент пожежі в своїй
    • Сьогодні, 15:35
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    Трампа на момент пожежі в своїй екс-резиденції не було

    У Нью-Йорку почалася пожежа на верхівці хмарочоса Trump Power. Про це повідомляє американський телеканал NBC.

    Як заявили в поліції, екстрені служби оперативно відреагували на спалах і розпочали ліквідацію пожежі.

    Евакуація людей з хмарочоса не оголошувалася. Постраждалих в результаті інциденту немає. Самого Трампа на момент пожежі в своїй екс-резиденції не було.

    Як повідомлялось, колишній стратегічний радник в офісі Дональда Трампа Стівен Беннон заявив, що його критика була спрямована не проти президента США, а проти глави його передвиборного штабу Пола Манафорта.

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