У Нью-Йорку загорівся хмарочос Трампа

Трампа на момент пожежі в своїй екс-резиденції не було

У Нью-Йорку почалася пожежа на верхівці хмарочоса Trump Power. Про це повідомляє американський телеканал NBC. Як заявили в поліції, екстрені служби оперативно відреагували на спалах і розпочали ліквідацію пожежі. Евакуація людей з хмарочоса не оголошувалася. Постраждалих в результаті інциденту немає. Самого Трампа на момент пожежі в своїй



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Трампа на момент пожежі в своїй екс-резиденції не було

У Нью-Йорку почалася пожежа на верхівці хмарочоса Trump Power. Про це повідомляє американський телеканал NBC.

Як заявили в поліції, екстрені служби оперативно відреагували на спалах і розпочали ліквідацію пожежі.

Евакуація людей з хмарочоса не оголошувалася. Постраждалих в результаті інциденту немає. Самого Трампа на момент пожежі в своїй екс-резиденції не було.

Як повідомлялось, колишній стратегічний радник в офісі Дональда Трампа Стівен Беннон заявив, що його критика була спрямована не проти президента США, а проти глави його передвиборного штабу Пола Манафорта.