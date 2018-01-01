Син Януковича позиватиметься проти екс-депутата Держдуми

Син Януковича планує подати позов до суду через свідчення Пономарьова

Адвокати сина Віктора Януковича — Олександра Януковича — мають намір подати до суду заяву проти колишнього депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, який свідчив у суді про держзраду екс-президента. Про це повідомив прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир. За його словами, Пономарьов у суді нібито дав неправдиві свідчення.



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Олександр Янукович (л) і Віктор Янукович (п), фото 2010 року

Син Януковича планує подати позов до суду через свідчення Пономарьова

Адвокати сина Віктора Януковича — Олександра Януковича — мають намір подати до суду заяву проти колишнього депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, який свідчив у суді про держзраду екс-президента.

Про це повідомив прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир.

За його словами, Пономарьов у суді нібито дав неправдиві свідчення.

«Відвертою брехнею є заява Пономарьова про те, що нібито в 2013 році Олександр Янукович вів переговори з керівництвом Російської Федерації про продаж українських облігацій зовнішньої позики та після цього нібито отримав $1 млрд в якості підкупу, натомість за відмову президента України Віктора Януковича підписати Угоду про Асоціацію з ЄС», — написав Кірасир у Facebook.

Він також заявив, що такі свідчення в суді Пономарьов надав нібито «за завданням Генеральної прокуратури України в якості «плати» за можливість перебування і сприяння з боку влади у веденні бізнесу в Україні».

Адвокати сина Януковича найближчим часом подадуть позов про захист честі і гідності, а також заяву про вчинення кримінального злочину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданні по справі державної зради екс-президента України Віктора Януковича на стороні обвинувачення виступить колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов.

На засіданні Пономарьов заявив, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення анексувати Автономну республіку Крим у ніч на 23 лютого 2014 року.