  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Син Януковича позиватиметься проти екс-депутата Держдуми

    Син Януковича планує подати позов до суду через свідчення Пономарьова
    Адвокати сина Віктора Януковича — Олександра Януковича — мають намір подати до суду заяву проти колишнього депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, який свідчив  у суді про держзраду екс-президента. Про це повідомив прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир. За його словами, Пономарьов у суді нібито дав неправдиві свідчення.
    • Вчора, 22:31
    • Розсилка
    <span>Олександр Янукович (л) і Віктор Янукович (п), фото 2010 року</span>
    Олександр Янукович (л) і Віктор Янукович (п), фото 2010 року

    Син Януковича планує подати позов до суду через свідчення Пономарьова

    Адвокати сина Віктора Януковича — Олександра Януковича — мають намір подати до суду заяву проти колишнього депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова, який свідчив  у суді про держзраду екс-президента.

    Про це повідомив прес-секретар Олександра Януковича Юрій Кірасир.

    За його словами, Пономарьов у суді нібито дав неправдиві свідчення.

    «Відвертою брехнею є заява Пономарьова про те, що нібито в 2013 році Олександр Янукович вів переговори з керівництвом Російської Федерації про продаж українських облігацій зовнішньої позики та після цього нібито отримав $1 млрд в якості підкупу, натомість за відмову президента України Віктора Януковича підписати Угоду про Асоціацію з ЄС», — написав Кірасир у Facebook.

    Він також заявив, що такі свідчення в суді Пономарьов надав нібито «за завданням Генеральної прокуратури України в якості «плати» за можливість перебування і сприяння з боку влади у веденні бізнесу в Україні».

    Адвокати сина Януковича найближчим часом подадуть позов про захист честі і гідності, а також заяву про вчинення кримінального злочину.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на засіданні по справі державної зради екс-президента України Віктора Януковича на стороні обвинувачення виступить колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов. 

    На засіданні Пономарьов заявив, що президент Росії Володимир Путін прийняв рішення анексувати Автономну республіку Крим у ніч на 23 лютого 2014 року. 

    ЄС Олександр Янукович Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ