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    Синоптики назвали регіони, де пройдуть сильні дощі з грозами

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    Насамперед на Півдні і на Заході очікуються найбільші опади - Синоптики назвали регіони, де пройдуть сильні дощі з грозами
    Насамперед на Півдні і на Заході очікуються найбільші опади

    По всій Україні збережеться тепла погода

    За даними Укргідрометцентру, сьогодні у західних, Вінницькій та Одеській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

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    Гроза, шквали очікуються насамперед на Заході і Півдні України[/IMAGE_DESCRIPTION

    При цьому і на Заході і на Півдні очікується тепла погода +22 +26 градусів за Цельсієм

    Вночі центр Кропивницького перетворився на суцільну річку.

    Як повідомляв «Главком» раніше, складні погодні умови спостерігаються в останні три дні насамперед у центральноукраїнських містах.

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