Синоптики назвали регіони, де пройдуть сильні дощі з грозами

Насамперед на Півдні і на Заході очікуються найбільші опади

По всій Україні збережеться тепла погода

За даними Укргідрометцентру, сьогодні у західних, Вінницькій та Одеській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Гроза, шквали очікуються насамперед на Заході і Півдні України[/IMAGE_DESCRIPTION

При цьому і на Заході і на Півдні очікується тепла погода +22 +26 градусів за Цельсієм

Вночі центр Кропивницького перетворився на суцільну річку.

Як повідомляв «Главком» раніше, складні погодні умови спостерігаються в останні три дні насамперед у центральноукраїнських містах.