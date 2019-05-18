Синоптики назвали регіони, де пройдуть сильні дощі з грозами
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Розсилка
Насамперед на Півдні і на Заході очікуються найбільші опади
По всій Україні збережеться тепла погода
За даними Укргідрометцентру, сьогодні у західних, Вінницькій та Одеській областях грози, місцями шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Гроза, шквали очікуються насамперед на Заході і Півдні України[/IMAGE_DESCRIPTION
При цьому і на Заході і на Півдні очікується тепла погода +22 +26 градусів за Цельсієм
Вночі центр Кропивницького перетворився на суцільну річку.
Як повідомляв «Главком» раніше, складні погодні умови спостерігаються в останні три дні насамперед у центральноукраїнських містах.
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