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    Синоптики обіцяють сніг і ожеледицю: прогноз погоди на 5 грудня

    В західних, північних та більшості центральних областей очікується невеликий мокрий сніг
    В Україні 5 грудня очікується хмарна погода, подекуди опади у вигляді мокрого снігу, на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. В західних, північних та більшості центральних областей невеликий мокрий сніг, вночі на Луганщині помірний мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура
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    У Києві та області сьогодні невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця
    У Києві та області сьогодні невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця

    В західних, північних та більшості центральних областей очікується невеликий мокрий сніг

    В Україні 5 грудня очікується хмарна погода, подекуди опади у вигляді мокрого снігу, на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

    В західних, північних та більшості центральних областей невеликий мокрий сніг, вночі на Луганщині помірний мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

    Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

    Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому півдні країни до 6° тепла.

    В Карпатах невеликий сніг, температура вночі 5-10° морозу, вдень 3-8° морозу. За даними Українського гідрометцентру, 5 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека (3 рівень).

    У Києві та області сьогодні невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

    Нагадаємо, Український науково-дослідний метеорологічний інститут Національної академії наук прогнозує малосніжну погоду у грудні і короткострокове потепління до -2...0 градусів на Новий рік. Про це на прес-конференції повідомила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Вазіра Мартазінова.

    «Ми очікуємо на початку грудня похолодання, холодніше, ніж зараз вдень. Це буде морозна погода», - сказала вона.

    За її словами, таке похолодання протримається першу декаду місяця, а в другій половині місяця очікується потепління - денні температури будуть вище 0 градусів.

    прогноз погоди Україна
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