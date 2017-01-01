Синоптики попередили про можливе сходження лавин у Карпатах
- Вчора, 19:11
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За даними синоптиків, сходження лавин може статися у найближчі дві доби
У Карпатах очікується значна загроза сходження лавин. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
«25-26 грудня у зв’язку з відлигою в Карпатах утримується значна (третього рівня) сніголавинна небезпека», — повідомили в ДСНС.
Раніше у прес-службі ДСНС попередили про ймовірність лавини в горах Львівської області.
Нагадаємо, у французьких Альпах на зимовому курорті Шамрус понад 160 людей врятували з канатної дороги, яка раптово зупинилася.