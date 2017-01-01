Синоптики попередили про можливе сходження лавин у Карпатах

За даними синоптиків, сходження лавин може статися у найближчі дві доби

У Карпатах очікується значна загроза сходження лавин. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України. «25-26 грудня у зв’язку з відлигою в Карпатах утримується значна (третього рівня) сніголавинна небезпека», — повідомили в ДСНС. Раніше у прес-службі ДСНС попередили про ймовірність