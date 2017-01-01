Рятувальники попередили про лавинну небезпеку у Карпатах
- Сьогодні, 10:17
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За даними синоптиків, сходження лавин можливе на території Львівської області
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про лавинну небезпеку у горах на території Львівської області.
24-25 грудня, у зв'язку із відлигою, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), сказано у повідомленні.
Нагадаємо, вранці в п'ятницю, 22 грудня, в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» стався інцидент з літаком. За попередніми даними, літак білоруської авіакомпанії «Белавіа» зійшов зі злітно-посадкової смуги.