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    Події в Україні

    Рятувальники попередили про лавинну небезпеку у Карпатах

    За даними синоптиків, сходження лавин можливе на території Львівської області
    Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про лавинну небезпеку у горах на території Львівської області. 24-25 грудня, у зв'язку із відлигою, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), сказано у повідомленні. Нагадаємо, вранці в п'ятницю, 22 грудня, в Міжнародному аеропорту «Бориспіль»
    • Сьогодні, 10:17
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    За даними синоптиків, сходження лавин можливе на території Львівської області

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про лавинну небезпеку у горах на території Львівської області.

    24-25 грудня, у зв'язку із відлигою, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, вранці в п'ятницю, 22 грудня, в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» стався інцидент з літаком. За попередніми даними, літак білоруської авіакомпанії «Белавіа» зійшов зі злітно-посадкової смуги.

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