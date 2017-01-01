У французьких Альпах евакуювали вертольотами понад 160 лижників
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Рятувальні операції тривали близько двох годин
У французьких Альпах на зимовому курорті Шамрус понад 160 людей врятували з канатної дороги, яка раптово зупинилася.
Про це повідомляє французький мовник France Bleu Isere.
Рятувальники використали два вертольоти, аби евакуювати лижників, що застрягли на висоті.
Рятувальні операції тривали близько 2 годин. В операції брали участь семеро професійних рятувальників. На вертольотах вони підлітали впритул до заблокованих кабін підйомників, вручну витягували звідти туристів, щоб потім доставити в безпечне місце.
Причини поломки підйомника поки не встановлені.
SITUATION EN DIRECT >> télécabine en panne à @Chamrousse1700 Importante opération de secours en cours >> évacuation #chamrousse @ledauphine @Francetele @France3tv pic.twitter.com/NBMMUuJQAq— Morgane Goulot (@MommLaPomm) 24 грудня 2017 р.
Технічні служби вивчають причини зупинки канатної дороги.
За словами мера міста, вони сподіваються до наступного дня відновити його роботу. Він також додав, що наразі не вирішене питання, чи відвідувачам відшкодують за цей інцидент.