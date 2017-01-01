У французьких Альпах евакуювали вертольотами понад 160 лижників

Рятувальні операції тривали близько двох годин

У французьких Альпах на зимовому курорті Шамрус понад 160 людей врятували з канатної дороги, яка раптово зупинилася. Про це повідомляє французький мовник France Bleu Isere. Рятувальники використали два вертольоти, аби евакуювати лижників, що застрягли на висоті. Рятувальні операції тривали близько 2 годин. В операції брали участь