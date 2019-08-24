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    Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у святкові дні

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    24-27 серпня по Києву та Київській області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека - Синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку у святкові дні
    24-27 серпня по Києву та Київській області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека

    24-27 серпня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека

    Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку 5 класу по всій території України впродовж 24-27 серпня, повідомляє ДСНС.

    «24-27 серпня в Україні надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. 24-27 серпня по Києву та Київській області надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, в Україні 24-25 серпня очікується погода переважно без опадів, температура повітря сягатиме 35 градусів тепла.

    24-25 серпня мінлива хмарність. Без опадів, лише у Карпатському регіоні, 24 серпня також вночі у центральних областях, вдень на Приазов'ї окремі короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, у південних та східних областях 16-21°; вдень у західних (крім Закарпаття) і північних областях 23-28°, на решті території 28-33°, на півдні та сході країни до 35°.

    На початку наступного тижня, 26-27 серпня, без опадів, лише в Карпатах та 26 серпня в Закарпатті короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 10-16°; вдень 23-29°, на півдні та в Закарпатті вночі 13-19°, вдень 26-32°.

    Як відомо, сьогодні Україна святкує День Незалежності.

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