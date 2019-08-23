Синоптик розповіла, яку погоду подарує киянам День Незалежності



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Святковий день обіцяє порадувати теплом

У суботу, 24 серпня, на День Незалежності у Києві очікується сонячна тепла погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

«Київ на День Незалежності сяятиме сонцем і радуватиме теплом. Без опадів, +27 градусів», - написала вона.

По всій Україні очікується суха погода, лише на заході окремі грозові дощі.

«У східних, центральних областях та на півдні східний вітер передбачається рвучким, до сильного. Температура повітря. На заході очікується +24+28 градусів. На півночі та на Вінниччині +27+29 градусів. На півдні, сході та у більшості центральних областей буде спекотно, +29+34 градуси», - прогнозує Діденко.

Нагадаємо, на Софійській площі в Києві в п’ятницю, 23 серпня, пройшла святкова церемонія до Дня державного прапора за участю президента України Володимира Зеленського.

Віталій Кличко урочисто підняв прапор біля Київської міської ради. Також, за традицією, в День Державного прапора мер столиці урочисто вручив 20 юним киянам паспорти громадян України.

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