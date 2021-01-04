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    Синоптики попередили водіїв про погану видимість на дорогах

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    Водіям варто бути обережними на дорогах&nbsp; - Синоптики попередили водіїв про погану видимість на дорогах
    Водіям варто бути обережними на дорогах 
    Фото: Главком

    Майже на всій території України у вівторок прогнозують туман

    У вівторок, 5 січня, майже на всій території України буде спостерігатися туман. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

    «5 січня вночі та вранці в більшості областей туман, видимість 200—500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий)», — йдеться в повідомленні.

    За даними синоптиків, туман омине Чернігівську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Миколаївську, Дніпропетровську та Запорізьку області, а також Крим.

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    Зазначимо, уранці 5 січня туман прогнозують і в Києві.

    У КМДА закликали водіїв під час керування автомобілем у тумані знизити швидкість руху, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів на дорозі, під час зупинки користуватися аварійною світловою сигналізацією, за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом.

    Також нагадаємо, що на Україну насувається циклон Ахмет. Він здебільшого принесе дощову погоду. 

    Теги: Крим час
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