На Україну насувається циклон Ахмет: чого чекати від погоди

Ахмет принесе опади в західні регіони країни, а також на Одещину, Миколаївщину та Вінниччину

Циклон Ахмет 5 січня підійде до України з південно-західного боку Європи. Опади очікуються в західних областях, в Одеській, Миколаївській, Вінницькій, ввечері в Житомирській, Київській та Черкаській областях. Про це в понеділок, 4 січня, повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Синоптик відзначила, що з приходом циклону йтимуть дощі, а при наближенні температури до більш низьких значень можливий місцями мокрий сніг. На решті території України істотні опади малоймовірні.

«З огляду на те, що поки температура повітря особливо знижуватися не хоче, тому - на дощ буде набагато більше шансів, ніж на сніг», - уточнює Діденко.

За її даними, 5 січня максимальна температура повітря в більшості областей України становитиме +1...+5 градусів, на сході 0...+3 градуси, в західній частині і на півдні +4...+9 градусів.

Місцями тумани з погіршенням видимості.

У Києві у вівторок очікується хмарна погода, невеликий дощ або мокрий сніг імовірні ввечері.

Температура повітря в столиці 5 січня коливатиметься протягом дня в межах +1...+3 градусів.

«На Святвечір буде вогко, хмарно, на Різдво в Україну прискаче черговий циклон, який принесе опади, дощ, і мокрий сніг, і посилення вітру», - написала синоптик. Вона також додала, що невеликий мороз, здебільшого в нічні години, з'явиться у вихідні і на початку наступного тижня.