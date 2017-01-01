Синоптики попереджають про відлигу: прогноз погоди на 22 грудня

22 грудня територія України залишиться в холодній повітряній масі

Погода на більшості території України сьогодні, 22 грудня, буде морозяною та сніговою, лише на Півдні буде тепло та без опадів. Про це у Facebook сповістила синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що 22 грудня сніг падатиме на Півночі, у західних областях, місцями на Сході, а також на Вінниччині та Полтавщині. У південній частині суттєві опади



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві сніжитиме, на дорогах ожеледиця

22 грудня територія України залишиться в холодній повітряній масі

Погода на більшості території України сьогодні, 22 грудня, буде морозяною та сніговою, лише на Півдні буде тепло та без опадів.

Про це у Facebook сповістила синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що 22 грудня сніг падатиме на Півночі, у західних областях, місцями на Сході, а також на Вінниччині та Полтавщині. У південній частині суттєві опади малоймовірні.

Найближчої ночі температура коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, на Півночі та в Центрі до -7…-9, на півдні – 0…-3 морозу.

При цьому вдень на Заході потепліє до 0…3 градусів тепла. У Сумах та Харкові температура коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу, на Півдні 0…+4 градуси.

Прогноз погоди на 22 грудня

У Києві сніжитиме, на дорогах ожеледиця. Вночі очікують на -3…-6 градусів, вдень – відлига.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю 22 грудня територія України залишиться в холодній повітряній масі.