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    Синоптики попереджають про відлигу: прогноз погоди на 22 грудня

    22 грудня територія України залишиться в холодній повітряній масі
    Погода на більшості території України сьогодні, 22 грудня, буде морозяною та сніговою, лише на Півдні буде тепло та без опадів. Про це у Facebook сповістила синоптик Наталка Діденко. Вона зазначила, що 22 грудня сніг падатиме на Півночі, у західних областях, місцями на Сході, а також на Вінниччині та Полтавщині. У південній частині суттєві опади
    • Вчора, 06:11
    • Розсилка
    У Києві сніжитиме, на дорогах ожеледиця
    У Києві сніжитиме, на дорогах ожеледиця

    22 грудня територія України залишиться в холодній повітряній масі

    Погода на більшості території України сьогодні, 22 грудня, буде морозяною та сніговою, лише на Півдні буде тепло та без опадів.

    Про це у Facebook сповістила синоптик Наталка Діденко.

    Вона зазначила, що 22 грудня сніг падатиме на Півночі, у західних областях, місцями на Сході, а також на Вінниччині та Полтавщині. У південній частині суттєві опади малоймовірні.

    Найближчої ночі температура коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, на Півночі та в Центрі до -7…-9, на півдні – 0…-3 морозу.

    При цьому вдень на Заході потепліє до 0…3 градусів тепла. У Сумах та Харкові температура коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу, на Півдні 0…+4 градуси.

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    Прогноз погоди на 22 грудня

    У Києві сніжитиме, на дорогах ожеледиця. Вночі очікують на -3…-6 градусів, вдень – відлига.

    Раніше повідомлялося, що у п'ятницю 22 грудня територія України залишиться в холодній повітряній масі.

    прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Україна
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