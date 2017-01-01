Синоптики прогнозують на четвер сніг, ожеледицю і сильний вітер

Пориви вітру подекуди сягатимуть 25-28 м/с

У четвер, 30 листопада, в Києві хмарно, вночі невеликий мокрий сніг із дощем, вдень невеликий дощ, вночі та вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +4...+6 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, вночі



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Пориви вітру подекуди сягатимуть 25-28 м/с

У четвер, 30 листопада, в Києві хмарно, вночі невеликий мокрий сніг із дощем, вдень невеликий дощ, вночі та вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, вдень +4...+6 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, вночі без опадів, вдень дощ, вночі місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 17-22 м/с, місцями 25-28 м/с. Температура повітря вночі +2...-5 градусів, вдень +1...+6 градусів. У Карпатах вночі без опадів, вдень сильні опади, температура вночі +2...-3 градуси, вдень +2...-3 градуси.

На півночі України хмарно, вночі невеликий мокрий сніг із дощем, вдень невеликий дощ, вночі та вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень 0...+8 градусів.

У центрі України хмарно, вночі невеликий мокрий сніг із дощем, вдень невеликий дощ, вночі та вранці місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +4...+9 градусів, у Полтавській області +1...+6 градусів.

На сході України хмарно, вночі невеликий мокрий сніг із дощем, вдень невеликий дощ із мокрим снігом, вночі та вранці ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, у Харківській і Луганській областях 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

На півдні України хмарно, вночі невеликий мокрий сніг із дощем, вдень невеликий дощ, вночі місцями туман, вночі та вранці місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Температура повітря вночі -2...+5 градусів, вдень +7...+13 градусів, у Запорізькій області +3...+8 градусів.

У Криму хмарно, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вночі місцями туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +3...+8 градусів, вдень +9...+15 градусів.

Нагадаємо, як повідомляє Укргідрометцентр, сьогодні, 29 листопада, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень у більшості південних областей 2-7 градусів тепла, в Криму до 11 градусів. У Києві невеликий дощ та мокрий сніг, уранці ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура близько нуля.

Через ожеледицю вранці у Києві утворились затори. Також через ожеледицю усі тролейбусні та автобусні маршрути курсують з відхиленням від графіка.