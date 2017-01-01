Синоптики попереджають: сьогодні дощ з мокрим снігом і ожеледь

Температура протягом доби від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу

Сьогодні, 29 листопада, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Крім півдня, в Україні місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. У західних областях уранці туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2 градусів



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Температура протягом доби від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу

Сьогодні, 29 листопада, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Крім півдня, в Україні місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. У західних областях уранці туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях окремі пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень у більшості південних областей 2-7 градусів тепла, в Криму до 11 градусів.

У Києві невеликий дощ та мокрий сніг, уранці ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура близько нуля.

У Львові невеликий дощ та мокрий сніг, уранці туман, ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура близько нуля.

В Одесі дощитиме. Температура 5-7 градусів.

У Харкові невеликий дощ з мокрим снігом. Дискомфорту додасть поривчастий вітер. Температура близько нуля.

У Дніпрі невеликий дощ з мокрим снігом. Температура близько нуля.