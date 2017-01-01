Синоптики попереджають: сьогодні дощ з мокрим снігом і ожеледь
- Сьогодні, 08:35
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Температура протягом доби від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу
Сьогодні, 29 листопада, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Крім півдня, в Україні місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. У західних областях уранці туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях окремі пориви 15-20 м/с.
Температура протягом доби від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень у більшості південних областей 2-7 градусів тепла, в Криму до 11 градусів.
У Києві невеликий дощ та мокрий сніг, уранці ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура близько нуля.
У Львові невеликий дощ та мокрий сніг, уранці туман, ожеледь. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура близько нуля.
В Одесі дощитиме. Температура 5-7 градусів.
У Харкові невеликий дощ з мокрим снігом. Дискомфорту додасть поривчастий вітер. Температура близько нуля.
У Дніпрі невеликий дощ з мокрим снігом. Температура близько нуля.