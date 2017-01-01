Ожеледиця в Києві: рух транспорту паралізовано

Через ожеледицю усі тролейбусні та автобусні маршрути столиці курсують з відхиленням від графіка

У Києві через несприятливі погодні умови, зокрема ожеледицю на дорогах, утворились затори. Велика кількість аварій фактично паралізувала рух транспорту міськими вулицями. Паралізовано рух на проспекті Перемоги, Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, вул. Жилянській, вул. Лисенка, вул. Басейній, вул. Інститутській. У центрі міста також



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Через ожеледицю усі тролейбусні та автобусні маршрути столиці курсують з відхиленням від графіка

У Києві через несприятливі погодні умови, зокрема ожеледицю на дорогах, утворились затори. Велика кількість аварій фактично паралізувала рух транспорту міськими вулицями. Паралізовано рух на проспекті Перемоги, Набережному шосе, бульварі Тараса Шевченка, вул. Жилянській, вул. Лисенка, вул. Басейній, вул. Інститутській.

У центрі міста також ускладнено рух на Європейській площі. Тут автомобілі рухаються зі швидкістю 10 км/год.

Також затори утворилися на мосту Патона, Дарницькому мосту, Південному мосту.

Ускладнено рух транспорту і на лівому березі - затори на проспекті Бажана, проспекті Григоренка та Харківському шосе.

Затори у Києві вранці 29 листопада

Також через ожеледицю усі тролейбусні та автобусні маршрути курсують з відхиленням від графіка. Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністації з посиланням на комунальне підприємство «Київпастранс».

«На всіх тролейбусних і автобусних маршрутах введено оперативний стан №3 (курсування без дотримання розкладу руху), у зв’язку зі складними погодними умовами (ожеледиця). На місці працюють відповідні служби міста», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, як повідомляє Укргідрометцентр, сьогодні, 29 листопада, в Україні очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Вдень у більшості південних областей 2-7 градусів тепла, в Криму до 11 градусів. У Києві невеликий дощ та мокрий сніг, уранці ожеледь, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура близько нуля.

Джерело: УНІАН