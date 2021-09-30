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    Синоптики розповіли, якою буде погода на початку жовтня (карта)

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    Температура повітря прогріватиметься до +17&deg; - Синоптики розповіли, якою буде погода на початку жовтня (карта)
    Температура повітря прогріватиметься до +17°
    фото: glavcom.ua

    1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей і узбережжя морів, очікуються заморозки

    Початок жовтня принесе в Україну помірне тепло та багато сонця. Про це свідчать дані погода УНІАН.

    Починаючи з 1 жовтня, в Чернігівській, Київській, більшості центральних областей та на півдні країни очікується ясна і безхмарна погода. Середня температура становитиме +14°...+16°, проте ночі будуть прохолодними, +3°...+7°.

    У суботу, 2 жовтня, температура практично не зміниться: на заході буде +14°...+17°, на півночі – до +15°, на сході +13°...+15°, у центральних областях +14°...+16°, а жителів південних областей чекає тепло до +17°.

    Київська, деякі центральні області та весь південний схід буде залитий теплим осіннім сонцем.

    3 жовтня погода істотно не зміниться. Температура буде на рівні +14°...+18°. Без опадів, проте сонця стане менше, а хмар – більше.

    Нагадаємо, найближчими днями в Україні очікуються заморозки до -5°.

    За даними Укргідрометцентру, вночі 30 вересня і 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей і узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту і місцями в повітрі 0..-5° (I рівень небезпеки, жовтий). Також в північно-східних областях заморозки в повітрі складуть 0..-3° (II рівень небезпеки, помаранчевий).

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    Теги: прогноз погоди Україна
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    Синоптики розповіли, якою буде погода на початку жовтня (карта)