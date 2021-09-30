Синоптики розповіли, якою буде погода на початку жовтня (карта)

1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей і узбережжя морів, очікуються заморозки

Початок жовтня принесе в Україну помірне тепло та багато сонця. Про це свідчать дані погода УНІАН.

Починаючи з 1 жовтня, в Чернігівській, Київській, більшості центральних областей та на півдні країни очікується ясна і безхмарна погода. Середня температура становитиме +14°...+16°, проте ночі будуть прохолодними, +3°...+7°.

У суботу, 2 жовтня, температура практично не зміниться: на заході буде +14°...+17°, на півночі – до +15°, на сході +13°...+15°, у центральних областях +14°...+16°, а жителів південних областей чекає тепло до +17°.

Київська, деякі центральні області та весь південний схід буде залитий теплим осіннім сонцем.

3 жовтня погода істотно не зміниться. Температура буде на рівні +14°...+18°. Без опадів, проте сонця стане менше, а хмар – більше.

Нагадаємо, найближчими днями в Україні очікуються заморозки до -5°.

За даними Укргідрометцентру, вночі 30 вересня і 1-3 жовтня в Україні, крім більшості західних областей і узбережжя морів, очікуються заморозки на поверхні ґрунту і місцями в повітрі 0..-5° (I рівень небезпеки, жовтий). Також в північно-східних областях заморозки в повітрі складуть 0..-3° (II рівень небезпеки, помаранчевий).



