Чекати не довго: фахівець розповіла, коли в Україні вдарять сильні морози

Нічні температури у північних та центральних областях України можуть бути до -6° – -8°

У другій половинці жовтня треба готуватися до різкого похолодання

Погода в Україні у жовтні нагадуватиме вересневу. У середині місяця очікується потепління, після чого температура різко знизиться і вдарять морози. Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокового прогнозу погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова в ефірі Українського радіо.

«Те похолодання, яке ми зараз бачимо, затримається у перших днях жовтня. Потім жовтень піде по близькій до вересневої динаміці. Тобто температура підвищиться, і десь до середини місяця ми побачимо хороші теплі дні», – сказала вона.

За її словами, у другій половинці жовтня треба готуватися до різкого похолодання, до -8°C.

«Дуже різке похолодання до кінця місяця. За нашими розрахунками, нічні температури у північних та центральних областях України можуть бути до -6° – -8°, а, можливо, і нижче», – зазначила Мартазінова.

Згідно з прогнозом, на початку листопада температура знову підніметься.

«Перша половина листопада буде в цілому теплішою, ніж кінець жовтня. Але до кінця листопада температура знову знизиться. Це вже пішла зима», – сказала Мартазінова.

Як повідомлялося, магнітні бурі у вересні 2021 очікуються двічі – на початку і в кінці місяця. Експерти кажуть, що удари будуть досить сильними, що особливо неприємно відіб’ється на здоров’ї деяких людей.

Нагадаємо, 26 вересня Землю накриє геомагнітна буря.