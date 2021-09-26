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    Чекати не довго: фахівець розповіла, коли в Україні вдарять сильні морози

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    Нічні температури у північних та&nbsp;центральних областях України можуть бути до&nbsp;-6&deg; &ndash; -8&deg; - Чекати не довго: фахівець розповіла, коли в Україні вдарять сильні морози

    Нічні температури у північних та центральних областях України можуть бути до -6° – -8°

    Фото з відкритих джерел

    У другій половинці жовтня треба готуватися до різкого похолодання

    Погода в Україні у жовтні нагадуватиме вересневу. У середині місяця очікується потепління, після чого температура різко знизиться і вдарять морози. Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокового прогнозу погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України, докторка фізико-математичних наук Вазіра Мартазінова в ефірі Українського радіо.

    «Те похолодання, яке ми зараз бачимо, затримається у перших днях жовтня. Потім жовтень піде по близькій до вересневої динаміці. Тобто температура підвищиться, і десь до середини місяця ми побачимо хороші теплі дні», – сказала вона.

    За її словами, у другій половинці жовтня треба готуватися до різкого похолодання, до -8°C.

    «Дуже різке похолодання до кінця місяця. За нашими розрахунками, нічні температури у північних та центральних областях України можуть бути до -6° – -8°, а, можливо, і нижче», – зазначила Мартазінова.

    Згідно з прогнозом, на початку листопада температура знову підніметься.

    «Перша половина листопада буде в цілому теплішою, ніж кінець жовтня. Але до кінця листопада температура знову знизиться. Це вже пішла зима», – сказала Мартазінова.

    Як повідомлялося, магнітні бурі у вересні 2021 очікуються двічі – на початку і в кінці місяця. Експерти кажуть, що удари будуть досить сильними, що особливо неприємно відіб’ється на здоров’ї деяких людей.

    Нагадаємо, 26 вересня Землю накриє геомагнітна буря.

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    Теги: прогноз погоди ДСНС негода
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    Чекати не довго: фахівець розповіла, коли в Україні вдарять сильні морози