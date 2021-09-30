Синоптики попереджають про заморозки на Київщині

У Києві та області вночі похолодає

У Київській області вночі 30 вересня та 1-3 жовтня очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0..-5 градусів та подекуди і у повітрі 0..-2 градуси. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

За даними синоптиків, заморозки очікуються по всій Україні, крім більшості західних областей та узбережжя морів. У північно-східних областях заморозки у повітрі 0..-3 градуси (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

На киян в останній день вересня чекає суха погода і мінлива хмарність. Вдень повітря в столиці прогріється до відміток +13…+15, а вночі похолодає – синоптики прогнозують від 4 до 6 градусів тепла.

«Вночі холодно, +4+6, на околицях місцями +1+3 градуси, можливі заморозки, протягом дня очікується +11+13 градусів», – написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, в декількох районах столиці розквітли каштани. Зокрема, білими «свічками» з молодим листям вкрилося дерево біля Кібернетичного центру на Теремках.

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