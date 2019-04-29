SIPRI: оборонний бюджет України у 15 разів менший, ніж російський



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Україна витратила на озброєння $4,8 млрд

У 2018 році Україна витратила на озброєння $4,8 млрд. Про це йдеться в доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем світу (SIPRI).

Відзначається, що Україна витратила на озброєння в минулому році 4,8 мільярда доларів, що на 21% більше, ніж роком раніше.

Кілька країн Центральної та Східної Європи також зробили значне збільшення своїх військових витрат у 2018 році. Витрати Польщі зросли на 8,9% у 2018 році до $ 11,6 млрд. Витрати Болгарії, Латвії, Литви та Румунії також зросли (від 18% до 24%) у 2018 році.

«Зростання в Центральній та Східній Європі багато в чому пояснюється зростаючим сприйняттям загрози з боку Росії», - сказав старший науковий співробітник програми SIPRI AMEX Пітер Веземан.

«Це відбувається, незважаючи на те, що російські військові витрати за останні два роки скоротилися», - зазначив він.

Росія вперше з 2006 року вийшла з топа лідерів за витратами на оборону, посівши шосте місце в рейтингу з 61,4 мільярда доларів. ЇЇ витрати скоротилися на 3,5% порівняно з 2017 роком.

Лідерами за витратами на озброєння в минулому році стали США (649 мільярдів доларів), Китай (250 мільярдів доларів), Саудівська Аравія (67,6 мільярда доларів), Індія (66,5 мільярда доларів) і Франція (63,8 мільярда доларів) .

Найвищі темпи приросту витрат на оборону показала Туреччина - в 2018 році її оборонні витрати збільшилися відразу на 24% до 19 мільярдів доларів.

В цілому військові витрати в світі в 2018 році склали $1,8 трлн, на 2,6% перевищивши показники 2017 року.



За даними дослідників, в 2018 році світові військові витрати досягли рекордно високого рівня з 1988 року, коли інститут почав послідовно збирати ці дані.