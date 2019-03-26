Скандал із квартирами у Празі: у Лаврова знайшли компромат на чехів



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В МЗС РФ зазначили, що також «стосовно чеської власності в Росії є питання»

Посла Чехії в Москві Вітезслава Півоньку викликали в МЗС РФ через те, що чеські ЗМІ нібито продовжують нагнітати ситуацію навколо нерухомості у Празі, яку використовує російська сторона.

Про це 26 березня повідомляє прес-служба МЗС РФ.

«Деякі чеські ЗМІ продовжують нагнітати напруженість навколо ряду об'єктів нерухомості в Празі, які використовує російська сторона. Складається враження, що з цієї теми намагаються зробити подразник, що впливає на атмосферу відносин між нашими країнами», - заявили в російському міністерстві.

В МЗС РФ нагадали, що майнові питання є предметом двосторонніх переговорів з чеською владою.

«Ситуація неодноразово обговорювалася як у Москві, так і в Празі, було розуміння щодо графіка подальших контактів. Сьогодні в продовження попередніх бесід знову було сказано послу Чехії в Москві Півоньці, що російська сторона як і раніше зацікавлена в знаходженні взаємоприйнятних рішень», - підкреслили в МЗС РФ.

У відомстві додали, що також «стосовно чеської власності в Росії є питання».

Раніше чеські ЗМІ повідомили про те, що російське посольство в Празі отримує прибуток від оренди сотень квартир у районі Праги 6, призначених для російських дипломатів. Квартири здають в оренду людям без контракту, і вони сплачують оренду готівкою безпосередньо в посольство Росії.

В МЗС Чехії підтвердили, що квартири в чотирьох будинках належать чеській державі і надані російському посольству для її дипломатів на невизначений період часу до падіння комунізму 1989 року.