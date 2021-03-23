Скандал на «буковельському» окрузі. Кандидата в нардепи Шевченка звинуватили у підкупі виборців

Суд зобов’язав поліцію відкрити кримінальну справу

Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області зобов’язав уповноважену особу районного відділу поліції внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення за фактом можливого підкупу виборців (ч. 4 ст. 160 КК України) з боку кандидата у народні депутати від партії «За майбутнє» у 87 окрузі Олександра Шевченка.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 19 березня.

Зі скаргою до суду звернулася громадська організація «Передові виборчі ініціативи». За їхніми даними, 14 березня 2021 близько 16:00 год. на своїй офіційній сторінці у Fасеbоок Олександр Шевченко розмістив інформацію про те, що він розпочав ремонт дороги на території Пасічнянської територіальної громади за власний кошт.

«Наша команда відновлює дорогу в селі Білозорина. Враховуючи те, що фінансування на капітальний ремонт дороги Битків - Білозорина наразі немає, ми ремонтуємо автошлях за власний кошт! Фахівці фірми ПБС почали розпушення старого дорожнього покриття. Наразі ми фрезеруємо, перепрофільовуємо і ущільнюємо котками дорогу… У планах розпушити 1100 метрів дороги — від початку села Білозорина аж до церкви. Саме там ситуація критична!.. Нагадаю, днями я відвідав Пасічнянську тергромаду. Побачив багато проблем. Задля їх вирішення разом з головою тергромади підписали Меморандум про співпрацю. Радію, шо люди вже можуть бачити перші результати цієї співпраці!» – написав кандидат у нардепи у соцмережі.

Скріншот з Facebook Олександра Шевченка

Однак, як з’ясувала громадська організація, ще на початку листопада 2020 року державне підприємство «Дороги Прикарпаття» за результатами тендера обрало переможцем ТОВ «ПБС» для виконання капітального ремонту відрізку дороги Битків-Білозорино Надвірнянського району ІваноФранківської області. Вартість тендера – 6,48 млн грн.

«Таким чином повідомлення Олександра Шевченка про те, що ним здійснюється ремонт автомобільної дороги Битків-Білозорина за власний кошт не відповідає дійсності та використовується з метою ввести в оману виборців. Такі дії вчиняються для проведення передвиборної агітації та для схилення виборців до голосування за нього як за кандидата у народні депутати», – вважає громадська організація.

Представник Надвірнянського райвідділу поліції повідомив суд, що у зверненні ГО не навела конкретного факту вчинення злочину кандидатом у нардепи. Тому поліція й не відкривала кримінальну справу.

Натомість суд наголосив, що повноваження особи, яка вносить відомості про кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, не передбачають здійснення оцінки обґрунтованості заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення, проведення перевірки обставин, оскільки вони здійснюються в рамках кримінального провадження.

«Отже, слідчий суддя вважає, що відповідна уповноважена посадова особа надвірнянського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області була зобов`язана невідкладно, але не пізніше 24 годин після отримання заяви ГО «Передові виборчі ініціативи» про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування, однак всупереч до вимог КПК України вище вказані процесуальні дії не було вчинено», – наголосив суд.

Додамо, що Пасічнянська територіальна громада входить до 87 округу, в якому балотується Олександр Шевченко.

За даними ЗМІ, ТОВ «ПБС» заснувала в березні 2004 року в Івано-Франківську Іванна Непік, яка раніше працювала на курорті «Буковель» Ігоря Коломойського. В той час директором «Буковелю» був Олександр Шевченко.

Як відомо, довибори до Верховної Ради по 87 округу відбудуться 28 березня 2021 року. Колишній депутат від «Слуги народу» від цього округу Зіновій Андрійович склав мандат після того, як став мером міста Надвірна Івано-Франківської області.