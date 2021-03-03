ЦВК завершила реєстрацію на довибори в Раду: хто хоче стати нардепом

Проміжні вибори у Верховну Раду пройдуть 28 березня 2021 року

Довибори призначені на двох округах

У вівторок, 2 березня, Центральна виборча комісія завершила процес реєстрації кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах нардепів, які пройдуть 28 березня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Всього зареєстровано 34 кандидати – 20 осіб висунутих політичними партіями та 14 самовисуванців.

Так, 2 березня ЦВК зареєструвала чотирьох кандидатів в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область) – Івана Івановича Макара від політичної партії «Важливий кожен», Сергія Сивачука, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка як самовисуванців.

В окрузі № 50 на Донеччині загалом зареєстрували 19 кандидатів: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського, Іштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка, Андрія Бондаренка, Юлію Гакову, Надію Масло, Ларису Ревву, Андрія Масенця, Антона Ровенського, Андрія Аксьонова, Юлію Кузьменко, Миколу Головка.

В окрузі № 87 в Івано-Франківській області – 15 кандидатів: Михайла Ноняка, Олександра Леонідовича Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея, Йосипа Резеша, Руслана Дереворіза, Марію Жолоб, Івана Макара, Сергія Сивачука, Олександра Леонідовича Шевченка та Олександра Петровича Шевченка.

Ще 30 заявок комісія не зареєструвала через невнесення застави або невідповідність документів.

Довибори в 50-му окрузі призначені після обрання нардепа Руслана Требушкіна мером Покровська Донецької області.

Крім того, довибори до Верховної Ради по 87 округу відбудуться 28 березня 2021 року. Колишній депутат від «Слуги народу» від цього округу Зіновій Андрійович склав мандат після того, як став мером міста Надвірна Івано-Франківської області.