Довибори на Прикарпатті. Чи звалить Вірастюк господаря Буковеля?

Хто дасть бій впливовому у регіоні соратнику Коломойського?

28 березня відбудуться повторні вибори до Верховної Ради в округах №50 та №87. Обрані на них у 2019 році депутати за результатами останніх місцевих виборів стали мерами: Руслан Требушкін – Покровська, Зіновій Андрійович – Надвірної. Про розклади на окрузі з центром в Покровську «Главком» вже розповідав, тепер черга за Івано-Франківщиною.

Звісно, на Прикарпатті популярністю користуються політичні сили та кандидати зовсім іншого спектру, ніж на Донбасі. Якщо на Сході це висуванці проросійської ОПЗЖ та проєкти місцевих еліт, то на Прикарпатті – «Свобода», «Європейська солідарність» та ресурсна «За майбутнє».

На момент завершення реєстрації Центрвиборчком зафіксував на фінішній прямій в окрузі №87 15 кандидатів. Серед них виділяється квартет фаворитів. Головний – власник місцевого курорту «Буковель» Олександр Шевченко, який вже був депутатом Верховної Ради сьомого та восьмого скликань.

У восьмому скликанні Шевченко якийсь час входив до фракції Блоку Порошенка, але з ростом напруження у стосунках Порошенка та олігарха Ігоря Коломойського, партнером якого є господар «Буковеля», він з БПП вийшов та став позафракційним. У 2019 році балотувався в президенти вже від партії «Укроп», але фактично був технічним кандидатом Володимира Зеленського, набравши в першому турі 0,58% голосів.

Шанси обратись на довиборах в Раду у Шевченка неспівставно більші: «Буковель», який забезпечує роботою багатьох мешканців округу, – тил більш ніж серйозний. Якщо Шевченко переможе, то майже напевно поповнить депутатську групу «За майбутнє», голоси якої Коломойський час від часу використовує для торгів з Офісом президента.

Курорт Буковель може стати для Олександра Шевченка черговим пропуском до Верховної Ради

«Безперечно, Шевченко – лідер за впізнаваністю на окрузі, – констатує голова Івано-Франківського осередку Комітету виборців Максим Лисюк. – Дорога на Буковель фактично проходить через цей округ. Плюс є не до кінця підтверджена інформація, що будуть організовані, як і на всіх попередніх виборах, безкоштовні туристичні поїздки на Буковель. Структура, яка займається ремонтом доріг і робила дорогу від Івано-Франківська до Буковеля, також пов’язана з Шевченком. В округ входять Паляниця та інші села, де зупиняються туристи, які відпочивають на курорті. Тобто всі прекрасно розуміють, що успішний Буковель – це їхній дохід, тому стартові позиції найсильніші в Шевченка».

Пресслужба Шевченка на його акаунті в «фейсбуці» дуже активно висвітлює його «добрі справи» на Прикарпатті: це і поглиблення русла річок, і ремонт доріг та мостів. Багато на сторінці і постів на релігійну тематику – Шевченко активно використовує для агітації за себе приміщення церков. Конкуренти розуміють всю його силу, тому проти Шевченка вже зареєстровано два двійники: один повний – Олександр Леонідович, один відрізняється по батькові – Олександр Петрович. Обидвоє зі столичного регіону.

У 2019 році Шевченко перервав своє перебування в парламенті, бо зняв свою кандидатуру з пригодованого 83 округу, від якого він раніше обирався, на користь кандидата від «Слуги народу» Андрія Сторожука, що раніше працював його помічником (Сторожуку це не допомогло – він програв висуванці «Свободи» Оксані Савчук). Наразі шляхи «слуг» та команди Коломойського дещо розійшлися і вони стали повноцінними конкурентами, а Шевченко хоче обратися вже по іншому округу – який, власне, звільнився.

Персона кандидата від пропрезидентської партії свідчить про те, що «Слуга народу» збирається дати серйозний бій ресурсному Шевченку. Спочатку «слуги» планували виставити тут відверто непрохідну фігуру, яка б жодним чином не заважала фавориту, – голову своєї фракції в Івано-Франківській облраді Ірину Левконович. Але в результаті від «слуг» балотується менш досвідчений в політиці, але куди більш впізнаваний спортсмен, актор і шоумен, володар титулу «Найсильніша людина планети» Василь Вірастюк.

Популярність прикарпатця Василя Вірастюка може витягнути не надто популярний в регіоні бренд «Слуги народу»

Вірастюк – місцевий, і є розрахунок, що позитивний імідж «стронгмена» в цьому регіоні може підтягнути бренд «Слуги народу». Хоча, здавалося б, виборці вже сповна наїлися акторами, спортсменами та телеведучими в парламенті, але у Зеленського всерйоз вважають, що Вірастюк зможе обігнати Шевченка. Співрозмовники в партії запевнили «Главком», що їхній ставленик за останніми соціологічними замірами на окрузі йде другим, і питання лише в тому, чи вистачить часу, аби наздогнати Шевченка. А він, зауважимо, на цьому окрузі теж ніколи не балотувався. Вірастюк після свого висування туманно заявив, що отримав пропозицію від президента та розповів йому про «певні пункти бачення проблеми». В Раді він хоче лобіювати створення центру реабілітації для ветеранів війни на Донбасі.

На виборах у 2019 році друге місце на цьому окрузі зайняв (щоправда, з трикратним відставанням від переможця Андрійовича) представник «Свободи» Михайло Іваночко. Цього разу «свободівці» кинули в бій важку артилерію – ексвіцеспікера Руслана Кошулинського, який балотувався і в президенти, і в мери Львова. Бренд популярної на Франківщині «Свободи» та особиста пізнаваність Кошулинського дають йому непогані стартові можливості. Зараз він активно проводить зустрічі з виборцями.

«Свобода» кинула в бій важку артилерію – ексвіцеспікера Руслана Кошулинського

На підтримку Кошулинського виступили той же колишній кандидат по цьому округу Іваночко, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків, єдина представниця «Свободи» в нинішньому скликанні парламенту Оксана Савчук. За даними соціологічної групи «Рейтинг», що проводила заміри на окрузі протягом 14–22 лютого, саме Кошулинський є найближчим переслідувачем Шевченка, маючи підтримку в 21,4% проти 42,8% у хазяїна Буковеля. Втім, «слуги» наполягають, що «свободівця» вже обійшов Вірастюк.

Кошулинський також буде відкушувати і відсоток у кандидатки від популярної на Прикарпатті «Європейської солідарності»: партія тут висунула відому волонтерку, колишню контрактницю Нацгвардії Марусю Звіробій-Біленьку. Справжнє її ім’я – Олена Самбул, але в бюлетенях вона буде фігурувати під своїм куди більш відомим псевдонімом. Місцем роботи в документах, поданих до ЦВК, Маруся вказала будівельну компанію «Новий дім квартал», де вона працює менеджером. Одним з засновників компанії є Андрій Яковина – депутат Обухівської ОТГ від «Євросолідарності».

Марусю Звіробій, яку висунула «ЄС», звинувачували в погрозах на адресу Володимира Зеленського

Хоча «ЄС» – безперечно, один з лідерів політичних симпатій на Прикарпатті, персона Звіробій аж надто радикальна навіть для патріотичного електорату. Свою скандальну популярність вона здобула після відеоролика, знятого разом з нардепкою від «ЄС» Софію Фединою. На камеру жінки не надто коректно висловлювались на адресу Володимира Зеленського, який, на їхню думку, занадто зухвало розмовляв з військовими та припускали, що він може загинути від вибуху гранати. Щодо Звіробій та Федини було відкрите кримінальне провадження через заклики до вбивства президента. Суд обрав Звіробій запобіжний захід у формі особистого зобов’язання, але згодом його не подовжив. У «Європейській солідарності» вважають справи проти Звіробій та Федини політичним переслідуванням за їхні погляди. Волонтерка після цього не надто пом’якшила свою риторику на адресу головнокомандувача, а на своїх сторінках в соцмережах пише, що їде працювати на округ, «аби потім мати можливість нещадно знищувати москвоту». В кампанії Звіробій бере участь десант нардепів від «Євросолідарності» на чолі з Петром Порошенком.

Цікаво, що проти Марусі виступила інша доволі радикальна «тигриця» – представниця «Свободи» Ірина Фаріон. Це цілком логічно з огляду на те, що у Звіробій та Кошулинського, по суті, спільний електорат. Фаріон репостила у себе в «фейсбуці» розповідь добровільця корпусу «Правого сектору», який нібито особисто знав Звіробій.



У статті йдеться про те, що Звіробій на фронті називали Манькою Облігацією через те, що вона начебто привласнювала кошти, які збирала на гуманітарну допомогу, в той час, як на фронті її ніхто не бачив.

У 2019-му від «ЄС» на цьому окрузі балотувався бізнесмен Юрій Голіней, який цього разу зареєструвався від сили «Платформа громад», що на місцевих виборах пройшла до низки рад на Прикарпатті.

Також серед кандидатів другого ешелону можна виділити колишнього заступника міністра доходів та зборів та ексголову Держслужби з безпеки на транспорті Михайла Ноняка (зареєструвався першим) та радника голови ГО «Товариство угорської культури Закарпаття» Йосипа Резеша. Цікаво, що українські угорці зареєструвалися на обох округах, до яких не мають відношення.

Зрозуміло, що всі другорядні кандидати будуть лише спостерігачами за боротьбою ключових гравців. На думку Максима Лисюка з Комітету виборців, багато що у цій гонці може вирішити підтримка колишнього переможця на цьому окрузі, а нині мера Надвірної Зіновія Антоновича. «Поки що я не бачив якоїсь відкритої підтримки з його боку, але, швидше за все, вона буде після завершення реєстрації, – каже Лисюк. – Можливо, його позиція буде нейтральною. Не виключено, що він підтримає Вірастюка, тоді шанси позмагатися за місце в парламенті у кандидата «Слуги народу» зростуть».

Павло Вуєць, «Главком»