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    Скандал в інституті раку: керівництво готує позов на Центр протидії корупції через матеріал про Губареву

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    <span>Директор Національного інституту раку Олена Колесник зробила заяву&nbsp;</span> - Скандал в інституті раку: керівництво готує позов на Центр протидії корупції через матеріал про Губареву
    Директор Національного інституту раку Олена Колесник зробила заяву 

    За словами директора інституту, публікація містить неправдиві дані та шкодить честі й гідності Націнституту раку та його лікарів

    Національний інститут раку (НІР) готує судові позови до Центру протидії корупції (ЦПК) після публікації матеріалу про поновлення на посаді лікаря-онколога Ганни Губаревої щодо шкоди честі й гідності інституту та його лікарів. Про це заявила директор НІР Олена Колесник у заяві, опублікованій на сайті установи.

    «Коротко аналізуючи статтю Олександри Устінової щодо клінічних досліджень... це абсолютний фейк. Жодного клінічного дослідження там не приведено. Цифри, які даються, є фейковими. Тому, шановні члени ЦПК, цього разу ми готуємо судові позови за честь і гідність лікарів і честь і гідність Національного інституту раку», - сказала Олена Колесник.

    Вона спростувала інформацію про те, що Ганну Губареву було поновлено на посаді в інституті.

    «Офіційно повідомляю таке: Губареву Ганну було звільнено з посади лікаря-онколога відділення онкогематології та за сумісництвом старшого наукового співробітника з 8 червня 2018 року внаслідок неетичної поведінки з хворим бійцем АТО. Увага - і я на цьому наголошую - Губарева Ганна жодного разу не була відновлена на посаді лікаря-онкогематолога. Мало того, її не було підвищено», - сказала директор Національного інституту раку.

    За її словами, ЗМІ поширюють недостовірну інформацію з цього приводу.

    «У зв'язку з тим, що Ганна Губарева за час перебування на посаді старшого наукового співробітника виконувала фрагмент науково-дослідної роботи, за клопотанням її керівника і заступника директора з наукової роботи, їй було зроблено трудовий контракт, короткостроковий, для того, щоб вона завершила свою наукову діяльність. На теперішній час вона остаточно звільнена і з цієї посади, на яку її не було поновлено. Це контракт, і його розірвано достроково», - пояснила Олена Колесник.

    Щодо членства Губаревої у локально-етичній комісії протягом близько 10 років Колесник зазначила: «Було розглянуто питання участі Губаревої у цій комісії та ухвалено рішення про виведення її зі складу локально-етичної комісії».

    Нагадаємо, ветеран АТО повідомив про те, що потрапив на лікування до Ганни Губаревої, проте вона відмовила йому в наданні пільгових послуг, докоряючи тим, що він «убивав братський народ».

    Через деякий час в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що Ганну Губареву звільнили з посади. Центр протидії корупції опублікував матеріал, відповідно до якого Губареву відновили, зокрема підвищили на посаді в комітеті з питань етики при інституті.

    Зі свого боку Супрун повідомила про повторне звільнення Губаревої, висловивши обурення тим, що з нею укладали додатковий контракт для завершення наукової діяльності.

     

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